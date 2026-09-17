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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с "Локомотивом"

МОСКВА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В девятом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Локомотивом, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли хозяева поля. На 53-й минуте встречи, отличился Николай Комличенко — 1:0. Самарцы сравняли счет на 67-й минуте встречи. Гол организовали два игрока вышедших на замену после перерыва: с передачи Никиты Салтыкова мяч в ворота железнодорожников отправил Амар Рахманович — 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Спартак". Игра десятого тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 10 октября, в 18:30.

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