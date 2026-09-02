ФК "Акрон" подписал центрального полузащитника Карлена Оганесяна

Тольяттинский "Акрон" и ереванский "Пюник" достигли договоренности о переходе центрального полузащитника Карлена Оганесяна, сообщает пресс-служба автозаводцев. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет.

Оганесян — один из самых талантливых игроков Армении. Он — воспитанник "Пюника". Карлен прошел путь до основной команды ереванского клуба, за которую провел 38 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

У новичка "Акрона" есть еврокубковый опыт. В его активе пять игр в Лиге конференций. Также Оганесян на правах аренды выступал за БКМА. В составе ереванского клуба он провел 53 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Оганесян — игрок сборной Армении. В активе футболиста три матча за национальную команду своей страны.

Константин Клюшев, генеральный директор ФК "Акрон": Мы на протяжении длительного времени ведем работу на трансферном рынке, и подписание контракта с Карленом Оганесяном — закономерный итог этой кропотливой работы. Рады, что футболист присоединился к нашей команде. Ждем от Карлена эффективной и яркой игры, которая будет радовать наших болельщиков. Трансферная кампания еще не завершена, работа продолжается. До завершения трансферного окна нас ждут интенсивные и насыщенные дни.