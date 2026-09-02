16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФК "Акрон" подписал центрального полузащитника Карлена Оганесяна Денис Попенков: "Наконец выиграли дома — порадовали болельщиков" "Акрон" в Кубке обыграл "Локомотив" ФК "Локомотив" согласовал покупку у "Крыльев" Ивана Олейникова "Крылья Советов" в Грозном сыграли вничью с "Ахматом" - 3:3

Футбол Спорт

ФК "Акрон" подписал центрального полузащитника Карлена Оганесяна

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинский "Акрон" и ереванский "Пюник" достигли договоренности о переходе центрального полузащитника Карлена Оганесяна, сообщает пресс-служба автозаводцев. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет.

Фото: ФК "Акрон"

Оганесян — один из самых талантливых игроков Армении. Он — воспитанник "Пюника". Карлен прошел путь до основной команды ереванского клуба, за которую провел 38 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

У новичка "Акрона" есть еврокубковый опыт. В его активе пять игр в Лиге конференций. Также Оганесян на правах аренды выступал за БКМА. В составе ереванского клуба он провел 53 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Оганесян — игрок сборной Армении. В активе футболиста три матча за национальную команду своей страны.

Константин Клюшев, генеральный директор ФК "Акрон":

Мы на протяжении длительного времени ведем работу на трансферном рынке, и подписание контракта с Карленом Оганесяном — закономерный итог этой кропотливой работы. Рады, что футболист присоединился к нашей команде. Ждем от Карлена эффективной и яркой игры, которая будет радовать наших болельщиков. Трансферная кампания еще не завершена, работа продолжается. До завершения трансферного окна нас ждут интенсивные и насыщенные дни.

Алексей Буртовой, спортивный директор ФК "Акрон":

Карлен — один из наиболее талантливых футболистов Армении, который, несмотря на юный возраст, уже выходит в стартовом составе главной национальной сборной. Это быстрый и техничный полузащитник, способный вести игру команды в центре поля. Новое подписание хорошо вписывается в клубную стратегию "Акрона", в рамках которой ставка делается на молодые таланты. Немаловажный фактор — футболист свободно владеет русским языком, плюс статус не легионера, что дает дополнительную вариативность при выборе состава.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4