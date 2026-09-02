ФК "Акрон" подписал центрального полузащитника Карлена Оганесяна

Тольяттинский "Акрон" и ереванский "Пюник" достигли договоренности о переходе центрального полузащитника Карлена Оганесяна, сообщает пресс-служба автозаводцев. 21-летний футболист подписал контракт на пять лет.
Оганесян — один из самых талантливых игроков Армении. Он — воспитанник "Пюника". Карлен прошел путь до основной команды ереванского клуба, за которую провел 38 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
У новичка "Акрона" есть еврокубковый опыт. В его активе пять игр в Лиге конференций. Также Оганесян на правах аренды выступал за БКМА. В составе ереванского клуба он провел 53 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Оганесян — игрок сборной Армении. В активе футболиста три матча за национальную команду своей страны.
Константин Клюшев, генеральный директор ФК "Акрон":
Мы на протяжении длительного времени ведем работу на трансферном рынке, и подписание контракта с Карленом Оганесяном — закономерный итог этой кропотливой работы. Рады, что футболист присоединился к нашей команде. Ждем от Карлена эффективной и яркой игры, которая будет радовать наших болельщиков. Трансферная кампания еще не завершена, работа продолжается. До завершения трансферного окна нас ждут интенсивные и насыщенные дни.
Алексей Буртовой, спортивный директор ФК "Акрон":
Карлен — один из наиболее талантливых футболистов Армении, который, несмотря на юный возраст, уже выходит в стартовом составе главной национальной сборной. Это быстрый и техничный полузащитник, способный вести игру команды в центре поля. Новое подписание хорошо вписывается в клубную стратегию "Акрона", в рамках которой ставка делается на молодые таланты. Немаловажный фактор — футболист свободно владеет русским языком, плюс статус не легионера, что дает дополнительную вариативность при выборе состава.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.