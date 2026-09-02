Денис Попенков: "Наконец выиграли дома — порадовали болельщиков"

Защитник "Акрона" Денис Попенков — о победе над "Локомотивом", завершении домашней безвыигрышной серии, доверии молодым игрокам и предстоящем матче с "Оренбургом".

"Акрон" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча, прошедшая 1 сентября на "Солидарность Самара Арене", завершилась без забитых мячей в основное время — 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась тольяттинская команда — 5:4. Для "Акрона" эта победа стала особенно важной: команда наконец прервала продолжительную домашнюю серию без побед и порадовала своих болельщиков.

После матча защитник "Акрона" Денис Попенков поделился впечатлениями от встречи, отметил, что тольяттинцы, по его мнению, заслуживали победы еще в основное время, а также рассказал о доверии тренерского штаба молодым футболистам.

— Денис, поздравляю с победой! Наконец-то домашняя победа — с ноября "Акрон" не выигрывал на своей арене. Какие свежие впечатления?

— Все супер. По игре, как по мне, мы переиграли "Локомотив" и должны были выиграть еще в основное время. Я очень рад, что наконец выиграли дома и порадовали болельщиков.

— В чем, на твой взгляд, раньше заключались трудности с победами дома? Серия получилась очень затяжной, и уже многие начали волноваться.

— Не могу сказать. Наверное, была какая-то черная полоса, может быть, невезение. У нас были хорошие матчи, просто где-то в моменте не повезло: не забили, пропустили. Поэтому только сейчас, получается, начали выходить на светлую полосу.

— Сейчас у команды серьезная череда травм, многие игроки выбыли. Из-за этого больше доверия получает молодежь. Как считаешь, тебе и другим молодым футболистам идет на пользу такое доверие тренерского штаба?

— Конечно. Это громадный опыт. Надо пользоваться тем, что нам доверяют играть на таком уровне.

— В этом сезоне "Акрон" набирает очки преимущественно в матчах с московскими командами. Получается, вы специально сконцентрировались на столице или теперь будете набирать очки и с другими соперниками?

— Ха-ха-ха, нет (улыбается). Сейчас с "Оренбургом" будем пытаться выиграть.

— А после сегодняшней игры можешь сказать, что команда вышла из определенного кризиса — прежде всего ментального?

— Мне кажется, еще после матча с ЦСКА. Когда мы сравняли счет — 2:2 — там тоже были проявлены морально-волевые качества.

— Говоря о роли Жилсона Беншимола: насколько тяжелой потерей для команды стало его повреждение?

— Конечно, тяжелая потеря. Но пока еще непонятно, на сколько он выбыл.

— Насколько серьезное у него повреждение, если можно сейчас об этом говорить?

— Я не знаю, не спрашивал.

— Какие ожидания лично у тебя от ближайших матчей?

— Выигрывать, набирать очки и играть.