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Футбол Спорт

Вратарь "Зенита": "Второй матч подряд на ноль — заслуга всей команды"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вратарь петербургского "Зенита" Богдан Москвичёв после кубковой встречи с "Крыльями Советов" рассказал, удалось ли самарцам чем-то удивить соперника, а также предположил, что на характер игры могла повлиять подготовка команд к ближайшим матчам чемпионата.

Фото: предоставлено автором

Во 2-м туре группового этапа Кубка России "Крылья Советов" и "Зенит" не смогли определить победителя в основное время — 0:0. В серии пенальти точнее оказались гости из Санкт-Петербурга — 5:3.

— "Крылья Советов" сегодня чем-то вас удивили? Может быть, было что-то, к чему "Зенит" не был готов заранее?

— Не скажу. Как я уже говорил, получилась такая вязкая, неприятная игра. У наших ворот, наверное, был всего один действительно опасный момент. Возможно, если бы соперник создавал больше давления и был какой-то постоянный поток атак, нам пришлось бы сложнее. Но, видимо, мы хорошо подготовились к игре в обороне.

Для нас это уже второй матч подряд в Кубке на ноль. И это заслуга всей команды, а не только защитников или вратаря. Все выполняли свою работу, помогали друг другу, поэтому, думаю, мы были готовы к тому, что предложат "Крылья".

— Сегодня обе команды действовали достаточно сдержанно и с большим вниманием к обороне. Может ли это быть связано с тем, что впереди важные матчи чемпионата — у "Зенита" встреча со "Спартаком", а у "Крыльев" самарское дерби с "Акроном"?

— Интересный момент. Думаю, в этом действительно может быть определённая частичка правды. У нас произошла большая ротация, многие ребята не приехали на этот матч, потому что готовятся непосредственно к ближайшей игре чемпионата.

Наверное, такие обстоятельства в какой-то степени тоже могли повлиять на характер встречи. Когда составы меняются, у команд появляются другие сочетания, а футболисты получают возможность проявить себя. Возможно, поэтому матч и получился более осторожным, с большим количеством борьбы и внимания к тому, чтобы не допустить ошибку у своих ворот.

После двух туров группового этапа Кубка России "Крылья Советов", расположившись в своей группе С на 2-й строчке, продолжают выступление в Пути РПЛ, а ближайший матч проведут уже в чемпионате. В воскресенье, 23 августа, самарцы встретятся с тольяттинским "Акроном" в рамках 5-го тура РПЛ. Игра на "Солидарность Самара Арене" начнётся в 14:00.

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