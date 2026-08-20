Вратарь "Зенита": "Второй матч подряд на ноль — заслуга всей команды"

Вратарь петербургского "Зенита" Богдан Москвичёв после кубковой встречи с "Крыльями Советов" рассказал, удалось ли самарцам чем-то удивить соперника, а также предположил, что на характер игры могла повлиять подготовка команд к ближайшим матчам чемпионата.
Во 2-м туре группового этапа Кубка России "Крылья Советов" и "Зенит" не смогли определить победителя в основное время — 0:0. В серии пенальти точнее оказались гости из Санкт-Петербурга — 5:3.
— "Крылья Советов" сегодня чем-то вас удивили? Может быть, было что-то, к чему "Зенит" не был готов заранее?
— Не скажу. Как я уже говорил, получилась такая вязкая, неприятная игра. У наших ворот, наверное, был всего один действительно опасный момент. Возможно, если бы соперник создавал больше давления и был какой-то постоянный поток атак, нам пришлось бы сложнее. Но, видимо, мы хорошо подготовились к игре в обороне.
Для нас это уже второй матч подряд в Кубке на ноль. И это заслуга всей команды, а не только защитников или вратаря. Все выполняли свою работу, помогали друг другу, поэтому, думаю, мы были готовы к тому, что предложат "Крылья".
— Сегодня обе команды действовали достаточно сдержанно и с большим вниманием к обороне. Может ли это быть связано с тем, что впереди важные матчи чемпионата — у "Зенита" встреча со "Спартаком", а у "Крыльев" самарское дерби с "Акроном"?
— Интересный момент. Думаю, в этом действительно может быть определённая частичка правды. У нас произошла большая ротация, многие ребята не приехали на этот матч, потому что готовятся непосредственно к ближайшей игре чемпионата.
Наверное, такие обстоятельства в какой-то степени тоже могли повлиять на характер встречи. Когда составы меняются, у команд появляются другие сочетания, а футболисты получают возможность проявить себя. Возможно, поэтому матч и получился более осторожным, с большим количеством борьбы и внимания к тому, чтобы не допустить ошибку у своих ворот.
После двух туров группового этапа Кубка России "Крылья Советов", расположившись в своей группе С на 2-й строчке, продолжают выступление в Пути РПЛ, а ближайший матч проведут уже в чемпионате. В воскресенье, 23 августа, самарцы встретятся с тольяттинским "Акроном" в рамках 5-го тура РПЛ. Игра на "Солидарность Самара Арене" начнётся в 14:00.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.