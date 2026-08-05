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Футбол Спорт

Дуду: "Мы должны сделать выводы и показать совсем другую игру"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Бразильский полузащитник "Акрона" Дуду после поражения от "Ростова" (0:4) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России 2026/27 подвел итоги встречи, рассказал, чего, по его мнению, не хватило команде, и заверил, что футболисты сделают выводы перед ближайшими матчами.

Фото: Виталий Ежов

— Сейчас самое начало сезона, поэтому у нас еще есть время исправить ситуацию. Мы понимаем, какие ошибки допустили, и должны еще усерднее работать, чтобы в следующих матчах выглядеть значительно лучше. Теперь все зависит только от нас. Необходимо как можно скорее исправить неудачный старт сезона и показать тот футбол, на который мы действительно способны.

Во всех турнирах перед нашей командой стоит одна задача — побеждать. Не имеет значения, идет ли речь о Кубке России или о матчах Российской Премьер-лиги. Мы выходим на каждую игру с желанием добиться победы, и этот настрой не должен меняться.

Если говорить о сегодняшнем поражении, то, скорее всего, дело было не в мотивации. Думаю, нам не хватило концентрации и правильного настроя с первых минут. В современном футболе нельзя позволить себе входить в игру постепенно — каждый эпизод требует полной самоотдачи. Мы недостаточно уверенно начали матч, быстро пропустили и после этого уже были вынуждены играть по сценарию соперника.

Ответственность за такой результат лежит не только на тренерском штабе. Футболисты тоже должны признать свою вину. В нашей команде есть игроки с хорошими качествами, но сегодня мы не смогли показать свой уровень. Поэтому каждый должен начать прежде всего с себя.

Главный тренер извинился перед болельщиками после матча, и мы полностью разделяем его позицию. Нам тоже очень стыдно за такую игру. Одними словами это не исправить, поэтому теперь нужно доказывать все на поле. Мы обязаны сделать выводы, работать еще больше и в следующем матче выложиться даже больше чем на сто процентов.

Следующий матч "Акрон" проведет 8 августа в Москве против "Локомотива" в рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги. Начало встречи — в 19:00.

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