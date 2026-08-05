"Акрон" проиграл в первом кубковом матче "Ростову" — 0:4

Во вторник, 4 августа, в Самаре, в матче первого тура Пути РПЛ "Акрон" крупно уступил "Ростову" — 0:4.

После поражения от "Рубина" Срджан Благоевич сильно ротировал стартовый состав. Так, место в воротах занял Тереховский, на флангах обороны вышли Бардыбахин и Попенков, Хосонов и Базилевский вышли рядом с Бистровичем, а место в атаке заняли Железнов, Аревало и Меткалов.

Южане открыли счет уже 4 минуте встречи. Мадрахимов у штрафной "Акрона" отдал на свободного Олусегуна, который убрал мяч под левую и пробил в дальний нижний угол — 0:1. Спустя несколько минут гости увеличили свое преимущество. Жбанов зашел в штрафную через левый фланг и выполнил передачу в центр, откуда Михайлов сильно пробил в противоход Тереховскому — 0:2.

В начале второго тайма ростовчане забили еще раз. Красно-черные ошиблись у своей штрафной, мяч подхватил Олусегун, сделал короткий пас на Азнаурова, который прошел к воротам и мощно ударил в левый нижний угол — 0:3.

На 65 минуте счет стал разгромным, Прохин перехватил мяч у Бистровича и пробил в дальний нижний угол, так что Тереховский не смог спасти свою команду — 0:4. Через минуту у тольяттинцев дебютировал бразильский вингер Дуду, который заменил Юрия Железнова.

Итог встречи: поражение "Акрона" — 0:4.

Матч второго тура группового этапа Пути РПЛ красно-черные проведут 18 августа в Москве. Соперником станет ЦСКА.