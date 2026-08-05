16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дуду: "Мы должны сделать выводы и показать совсем другую игру" Гендиректор "Акрона": "Команде не хватает агрессии и характера" "Крылья Советов" стартовали в Кубке России с победы над "Динамо" из Махачкалы "Акрон" проиграл в первом кубковом матче "Ростову" — 0:4 Срджан Благоевич: "Мы показали, что никому не будет легко с нами"

Футбол Спорт

"Акрон" проиграл в первом кубковом матче "Ростову" — 0:4

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 августа, в Самаре, в матче первого тура Пути РПЛ "Акрон" крупно уступил "Ростову" — 0:4.

После поражения от "Рубина" Срджан Благоевич сильно ротировал стартовый состав. Так, место в воротах занял Тереховский, на флангах обороны вышли Бардыбахин и Попенков, Хосонов и Базилевский вышли рядом с Бистровичем, а место в атаке заняли Железнов, Аревало и Меткалов. 

Южане открыли счет уже 4 минуте встречи. Мадрахимов у штрафной "Акрона" отдал на свободного Олусегуна, который убрал мяч под левую и пробил в дальний нижний угол — 0:1. Спустя несколько минут гости увеличили свое преимущество. Жбанов зашел в штрафную через левый фланг и выполнил передачу в центр, откуда Михайлов сильно пробил в противоход Тереховскому — 0:2.

В начале второго тайма ростовчане забили еще раз. Красно-черные ошиблись у своей штрафной, мяч подхватил Олусегун, сделал короткий пас на Азнаурова, который прошел к воротам и мощно ударил в левый нижний угол — 0:3.

На 65 минуте счет стал разгромным, Прохин перехватил мяч у Бистровича и пробил в дальний нижний угол, так что Тереховский не смог спасти свою команду — 0:4. Через минуту у тольяттинцев дебютировал бразильский вингер Дуду, который заменил Юрия Железнова.

Итог встречи: поражение "Акрона" — 0:4.

Матч второго тура группового этапа Пути РПЛ красно-черные проведут 18 августа в Москве. Соперником станет ЦСКА.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6