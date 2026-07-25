"Зенит" разгромил "Акрон" - 5:0

В субботу, 25 июля, в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ "Зенит" обыграл "Акрон" со счетом 5:0, сообщает championat.ru. Встреча команд прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена".

На седьмой минуте матча счет открыл нападающий "Зенита" Александр Соболев. На 18‑й минуте Соболев оформил дубль. Густаво Мантуан забил третий мяч команды гостей на 34-й минуте. Полузащитник сине-бело-голубых Джон Джон забил четвертый гол в ворота "Акрона" на 77-й минуте. На 67-й минуте защитник тольяттинской команды Марат Бокоев забил мяч, но гол был отменен из-за нарушения правил в штрафной площади. Нападающий "Зенита" Фелипе Аугусто сделал счет крупным на 83-й минуте, забив пятый мяч в ворота "Акрона".

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с "Рубином". Эта игра состоится 1 августа.