"Акрон" крупно обыграл "Родину" на сборе в Москве

В четверг, 2 июля, "Акрон" встречался с "Родиной" (г. Москва).
Тольяттинская команда забила пять безответных мячей в контрольном матче нестандартного формата — 4 тайма по 30 минут.
Голы: 1:0 Хосонов (20), 2:0 Тедич (45), 3:0 Базилевский (59), 4:0 Ведерников (80), 5:0 Меткалов (118)
"Акрон" (Тольятти): Гудиев (Тереховский, 61), Эсковаль (Витор, 61; Хаметов, 112), Бокоев (Неделчару, 61), Роча (Бардыбахин, 45), Фернандес (Попенков, 61), Хосонов (Джурасович, 61), Базилевский (Холодов, 61), Лончар (Платон, 61), Дмитриев (Ведерников, 61), Аревало (Мамашев, 61), Тедич (Меткалов, 61)
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.