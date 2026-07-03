"Акрон" крупно обыграл "Родину" на сборе в Москве

В четверг, 2 июля, "Акрон" встречался с "Родиной" (г. Москва).

Тольяттинская команда забила пять безответных мячей в контрольном матче нестандартного формата — 4 тайма по 30 минут.

Голы: 1:0 Хосонов (20), 2:0 Тедич (45), 3:0 Базилевский (59), 4:0 Ведерников (80), 5:0 Меткалов (118)

"Акрон" (Тольятти): Гудиев (Тереховский, 61), Эсковаль (Витор, 61; Хаметов, 112), Бокоев (Неделчару, 61), Роча (Бардыбахин, 45), Фернандес (Попенков, 61), Хосонов (Джурасович, 61), Базилевский (Холодов, 61), Лончар (Платон, 61), Дмитриев (Ведерников, 61), Аревало (Мамашев, 61), Тедич (Меткалов, 61)