"Крылья" в контрольном матче уступили "Соколу"

В среду, 1 июля, "Крылья Советов" в контрольном матче уступили "Соколу", сообщает пресс-служба самарского клуба.
Забитыми мячами у волжан отличились Доминик Ороз (14') и Джеффри Чинеду (67').
В сезоне-2025/26 "Крылья Советов" набрали 32 очка и заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
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Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.