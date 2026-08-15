16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юрий Горшков возвращается в "Крылья Советов" Страховой Дом ВСК — партнер Кубка Игоря Акинфеева-2026 Виктор Ивлев назначен советником гендиректора "Крыльев Советов" Футболисты Большеглушицкого района выступают на соревнованиях "Кожаный мяч – Лига юных футболистов" Сергей Булатов: "Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча"

Футбол Спорт

Юрий Горшков возвращается в "Крылья Советов"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Крылья Советов" и "Зенит" достигли соглашения о трансфере 27-летнего защитника Юрия Горшкова. Контракт рассчитан на три года.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Летом 2020 года Горшков перешел из "Чертаново" в "Крылья Советов". За четыре сезона защитник провел 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 результативных передач. Летом 2024 года перешел в "Зенит". В прошлом сезоне Горшков сыграл 7 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. Еще 9 встреч он провел в Кубке России, где забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В составе национальной сборной защитник провел 9 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу.

"Мы рады официально объявить о возвращении Юрия Горшкова в "Крылья Советов". Это был очень непростой трансфер. Усилия нашего клуба и позиция самого футболиста позволили осуществить этот переход на максимально выгодных для нашего клуба условиях. Мы приобрели очень качественного футболиста без каких-либо прямых затрат. Подписание трехлетнего контракта — это взвешенное и стратегически важное решение для нашего клуба", — прокомментировал генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Тархан Джабраилов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6