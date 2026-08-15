Юрий Горшков возвращается в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" и "Зенит" достигли соглашения о трансфере 27-летнего защитника Юрия Горшкова. Контракт рассчитан на три года.

Летом 2020 года Горшков перешел из "Чертаново" в "Крылья Советов". За четыре сезона защитник провел 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 результативных передач. Летом 2024 года перешел в "Зенит". В прошлом сезоне Горшков сыграл 7 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. Еще 9 встреч он провел в Кубке России, где забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В составе национальной сборной защитник провел 9 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу.

"Мы рады официально объявить о возвращении Юрия Горшкова в "Крылья Советов". Это был очень непростой трансфер. Усилия нашего клуба и позиция самого футболиста позволили осуществить этот переход на максимально выгодных для нашего клуба условиях. Мы приобрели очень качественного футболиста без каких-либо прямых затрат. Подписание трехлетнего контракта — это взвешенное и стратегически важное решение для нашего клуба", — прокомментировал генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Тархан Джабраилов.