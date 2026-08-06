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Футбол Спорт

Сергей Божин: "Команда уверена в своих силах"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин рассказал об атмосфере внутри команды, оценил влияние открытых тренировок на подготовку к матчам, подвел итоги стартовых матчей сезона и поделился ожиданиями от его продолжения.

Фото: Виталий Ежов

"Судя по результатам, открытые тренировки и внимание со стороны болельщиков и журналистов никак не мешают нашей работе. Команда спокойно готовится к матчам и полностью сосредоточена на тренировочном процессе", - поделился футболист. 

Он отметил, что сейчас в коллективе отличный эмоциональный фон: "Все работают с большим желанием, чувствуется позитивный настрой, который помогает двигаться вперед. Конечно, если бы удалось выиграть оба стартовых матча чемпионата, эмоции были бы еще ярче, но и сейчас в команде сохраняется уверенность в своих силах".

"Если оценивать старт чемпионата, то, думаю, ничью в гостевых матчах с такими соперниками, как "Динамо" и ЦСКА, можно назвать хорошим результатом. Конечно, всегда хочется побеждать и набирать максимум очков, поэтому в идеале хотелось увезти из Москвы две победы. В то же время нужно учитывать, как складывались сами встречи. У соперников были хорошие моменты, особенно в первых таймах, поэтому, если смотреть объективно, итог этих матчей можно считать закономерным. Мы набрали два очка в играх против сильных команд, и это неплохой задел на старте сезона", - считает Сергей Божин.

При этом он заверил, что останавливаться на достигнутом никто не собирается: "Мы понимаем, что способны играть еще лучше, поэтому сейчас все мысли только о следующих матчах и о том, чтобы начать побеждать".

В ближайшем матче "Крылья Советов" сыграют против калининградской "Балтики" на стадионе "Солидарность Самара Арена". Встреча состоится в субботу, 8 августа, и начнется в 16:30.

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