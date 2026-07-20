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Футбол Спорт

Россияне выбрали Мексику для просмотра чемпионата мира по футболу — big data T2

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал туристический поток россиян в страны Северной Америки во время проведения чемпионата мира по футболу. Смотреть матчи мундиаля россияне преимущественно отправились в Мексику, Канада оказалась на втором месте, а на США пришлось наименьшее количество болельщиков. Доли женщин и мужчин среди туристов оказались практически равны.

Фото: сгенерировано нейросетью

Для определения количества болельщиков аналитики big data T2 сравнили туристический поток в период ЧМ с аналогичным периодом мая. Число туристов в Мексику выросло на 27%, в Канаду — на 18,5% и на 9,7% — в США.

Популярность Мексики среди российских болельщиков могла быть связана с упрощенным порядком въезда: достаточно электронного разрешения, в отличие от сложной процедуры получения визы в США и Канаду. Дополнительным фактором стала футбольная программа — именно в Мексике прошел матч открытия на стадионе "Ацтека", а также игры первых стадий плей-офф в Монтеррее и Гвадалахаре.

Возраст футбольных фанатов варьируется. В Мексике основная масса туристов (77%) приходится на возрастную группу от 26 до 49 лет, причем внутри этого диапазона доли практически равны. Поездку в США выбрали более взрослые болельщики: 30% из них находятся в возрасте от 34 до 45 лет, при этом заметна высокая доля туристов старше 65 лет — 14,5%. Болельщики до 25 лет во всех странах оказались в меньшинстве.

Женщины-болельщицы по количеству опередили мужчин в США — 51% туристок, а в Мексику и Канаду отправились преимущественно мужчины — по 58%. При этом в абсолютных выражениях число поклонников футбола между полами отличается незначительно.

Инструменты big data T2 также позволяют составить портрет российского футбольного фаната на чемпионате мира. Так, пользователей iPhone значительно больше, чем болельщиков с Android — 59%. Каждый пятый футбольный фанат на ЧМ в повседневной жизни передвигается на личном автомобиле, только 11% заинтересованы в покупке машины. Инвестируют в акции, облигации и вклады около 20% таких пользователей. А каждый четвертый заинтересован в турах и культурном отдыхе. Однако, несмотря на страсть к футболу, болельщиков практически не интересует категория товаров "спорт и фитнес", продукты для здорового образа жизни, а также, в силу более высокого дохода, различные предложения по скидкам и купонам.

Татьяна Долдо, коммерческий директор T2 AdTech:

"Благодаря широкому пулу инструментов big data мы можем четко оцифровать аудиторию болельщиков и паттерны их поведения. Работа с совершенно разными категориями абонентов позволяет нам качественно формировать сегменты интересов для рекламных кампаний в контуре T2 AdTech. Рекламодателям наши инструменты позволяют смотреть на аудиторию шире — в разрезе товаров и услуг, которыми интересуются их клиенты".

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