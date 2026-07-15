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Футбол Спорт

"Зенит" отказался предоставить "Крыльям Советов" рассрочку по долгу за трансфер Ивана Сергеева

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Зенит" отказывается предоставлять "Крыльям Советов" рассрочку по долгу за трансфер Ивана Сергеева, лишая самарский клуб возможности регистрировать новых футболистов, сообщает Sport Baza.

По информации канала, руководство "Крыльев" уже несколько раз связывалось с чемпионами России, чтобы те смягчили свою позицию по выплате 100 млн рублей. Среди вариантов обсуждалась рассрочка с небольшими процентами, однако в "Зените" ответили отказом. При этом переговоры продолжаются, стороны пытаются найти компромисс.

Напомним, самарский клуб не рассчитался с "Зенитом" за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское "Динамо". В РФС постановили взыскать с "Крыльев" образовавшуюся задолженность в полном объеме и пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста.

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