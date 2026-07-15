"Зенит" отказался предоставить "Крыльям Советов" рассрочку по долгу за трансфер Ивана Сергеева

"Зенит" отказывается предоставлять "Крыльям Советов" рассрочку по долгу за трансфер Ивана Сергеева, лишая самарский клуб возможности регистрировать новых футболистов, сообщает Sport Baza.

По информации канала, руководство "Крыльев" уже несколько раз связывалось с чемпионами России, чтобы те смягчили свою позицию по выплате 100 млн рублей. Среди вариантов обсуждалась рассрочка с небольшими процентами, однако в "Зените" ответили отказом. При этом переговоры продолжаются, стороны пытаются найти компромисс.

Напомним, самарский клуб не рассчитался с "Зенитом" за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское "Динамо". В РФС постановили взыскать с "Крыльев" образовавшуюся задолженность в полном объеме и пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста.