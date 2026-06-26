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Футбол Спорт

Гендиректор "Крыльев Советов" опроверг информацию о вынужденной продаже трех лидеров команды

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов в интервью "Матч ТВ" опроверг информацию о том, что клуб пообещал РФС продать Ивана Олейникова, Сергея Бабкина и Фернандо Костанцу, чтобы пройти лицензирование на следующий сезон.

"Нет, такого не было. При лицензировании обещать РФС подобное нельзя, там просто-напросто не примут такие гарантии. Да, продажа игроков — один из вариантов пополнения бюджета, повышения доходной части, информацию по которой клубы предоставляют при лицензировании. Но чтобы гарантировать РФС продать конкретных футболистов — нет", - заявил Джабраилов.

При этом гендиректор "Крыльев" отметил, что клуб готов продавать игроков, и в частности Олейникова, если поступит "достойное предложение": "Если будет достойное предложение, которое устроит "Крылья", а Олейников примет решение сменить команду, мы не будем чинить препятствий. Попытаемся, конечно, все же убедить остаться в "Крыльях". Но очевидно, что мы не сможем конкурировать с клубами, которые предлагают игрокам гораздо более выгодные финансовые условия, ставят более высокие спортивные задачи. В такой ситуации удерживать игрока — пользы нашему клубу не будет. Хотя, повторю, для нас приоритет — сохранить ключевых игроков".

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