Родриго Эсковаль: "Когда тебе забивают два быстрых гола, ты начинаешь думать, что игра не выдалась"

После поражения от "Рубина" (1:2) португальский защитник "Акрона" Родриго Эсковаль объяснил, почему команда отдала первый тайм казанцам, а также высказался о подготовке к матчу и о статистике личных встреч.

— Наверное, первые 15 минут показались для нас немного тяжелыми, и мы пропустили два мяча. Когда тебе забивают два быстрых гола, ты начинаешь думать, что игра не выдалась. Мы старались контролировать ход встречи, забить и отыграться, но, к сожалению, не получилось. Теперь важно сконцентрироваться на следующем матче.

— Сегодня два пропущенных мяча были забиты после ошибок в обороне. При подготовке к матчу делал ли тренирский штаб акцент на определенных футболистах "Рубина"?

— На счет подготовки, конечно, в современном футболе мы анализируем соперника до матча, выявляем сильные и слабые стороны. Мы смотрели игру с "Краснодаром", чтобы понять, как нам играть в обороне и выходить в атаку, но что-то мы так и не использовали в игре.

— Сегодняшняя встреча против "Рубина" стала по счету одиннадцатой (3 ничьи и 8 поражений. -Прим. Редакции). Можно ли сказать, что казанцы являются неудобными соперниками для вашей команды?

— Что касается длительной безвыигрышной серии против "Рубина", это должно нас мотивировать и придать нам больше сил в матче второго круга уже в Казани.