"Крылья Советов" расстанутся с аргентинским защитником Гонсало Рекеной

Аргентинский защитник Гонсало Рекена в ближайшее время покинет ФК "Крылья Советов", сообщает bombardir.ru со ссылкой на агентство 10 Management Sports, представляющее интересы игрока.

"Да, действительно, Гонсало в ближайшее время отправится в Аргентину", - сообщили в агентстве.

Сообщалось, что футболист перейдет в "Тигре".

Напомним, 23-летний Рекена перешел в самарский клуб в феврале и провел за него три матча. "Крылья Советов" брали игрока в аренду у "Институто" до 31 декабря 2026 года.