"Крылья Советов" расстанутся с аргентинским защитником Гонсало Рекеной

Аргентинский защитник Гонсало Рекена в ближайшее время покинет ФК "Крылья Советов", сообщает bombardir.ru со ссылкой на агентство 10 Management Sports, представляющее интересы игрока.
"Да, действительно, Гонсало в ближайшее время отправится в Аргентину", - сообщили в агентстве.
Сообщалось, что футболист перейдет в "Тигре".
Напомним, 23-летний Рекена перешел в самарский клуб в феврале и провел за него три матча. "Крылья Советов" брали игрока в аренду у "Институто" до 31 декабря 2026 года.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.