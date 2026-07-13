"Ростелеком" провел цифровой ликбез в самарском лагере "Волжский Артек"

Специалисты "Ростелекома" провели интерактивный урок по кибербезопасности в лагере "Волжский Артек" в Самаре. Около 80 детей от 7 до 11 лет узнали, как противостоять телефонным мошенникам. Занятие прошло в рамках всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез".
Эксперты "Ростелекома" объяснили школьникам, какие схемы злоумышленники используют чаще всего. На примере анимированных персонажей дети учились распознавать сомнительные звонки и правильно реагировать на психологическое давление со стороны мошенников.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком", спикер интерактивного урока "Цифровой ликбез":
"У злоумышленников нет каникул — главный тезис, который мы стараемся донести до ребят. Порядка 60 процентов мошенничеств происходит по телефону. Сегодня дети — одна из самых легких целей для манипуляторов, поэтому наша задача — дать им четкий алгоритм защиты: не паниковать, не передавать личные данные и уметь вовремя прервать разговор. Игровой формат проекта позволяет говорить со школьниками о серьезных вещах на понятном им языке. Специально для этого обучающего цикла "Ростелеком" разработал викторины и видеоролики, которые одобрены Институтом изучения детства и семьи".
Главным героем урока стал сомик Ростик. По сюжету мультфильма он расследует дело семги Сони, которая передала ценные вещи мошеннице, притворившейся "бабушкой". Вместе с экспертом "Ростелекома" ребята разобрали ошибки персонажа, научились отличать голос человека от имитации и узнали, что на смартфон стоит установить защиту от нежелательных звонков.
Алиса, участница урока по кибербезопасности:
"Мне как-то позвонили с неизвестного номера. Сказали, что мама в опасности и, чтобы ей помочь, нужно срочно перевести десять тысяч рублей на карту. Я сразу поняла, что меня обманывают, но только потому, что мама в этот момент сидела рядом. Если бы я была одна, то, наверное, испугалась бы и поверила, как семга Соня из мультика. Теперь точно знаю: если звонит незнакомец, начинает пугать или просить код из СМС — надо сразу нажать красную кнопку и рассказать всё родителям".
Галина Цецулина, директор детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек":
"Лето — подходящее время для освоения "цифровой гигиены". Интерактивный урок, который предложил "Ростелеком", отлично подошел для нашей смены. Ребята не просто слушали, а активно рассуждали и собирались рассказать о правилах безопасности родителям, бабушкам и дедушкам, которые тоже могут стать мишенью мошенников".
"Цифровой ликбез" — совместная инициатива "Ростелекома" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Проект работает с 2024 года. Первый сезон был посвящен безопасным сделкам в сети, второй — покупкам с доставкой и поиску подработки, третий, стартовавший в мае этого года, — противодействию телефонному мошенничеству. Все методические материалы представлены в свободном доступе, поэтому педагоги могут самостоятельно проводить занятия.
Больше информации, полезных лекций и видеоуроков по теме кибербезопасности можно найти на официальном сайте "Ростелекома".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.