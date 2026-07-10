Wi-Fi без помех: жители Самары установили 4 000 роутеров шестого поколения от "Ростелекома"

С начала года самарские абоненты "Ростелекома" установили более 4 000 отечественных роутеров шестого поколения. Устройство обеспечивает передачу данных до 3 Гбит/с и превосходит по скорости модели предыдущего поколения до 45%.

Wi-Fi 6 чаще выбирают горожане — 56%. Лидерами стали Самара (21%), Тольятти (14%) и Сызрань (8%). Но развитая оптическая инфраструктура "Ростелекома" позволяет подключаться к современным технологиям жителям даже небольших поселков и деревень.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"С роутером нового поколения интернет остается стабильным и в многоквартирных домах, где много сетей. Новая технология позволяет обойтись без дополнительных усилителей сигнала — Wi-Fi равномерно распределяет связь по всей квартире. Только за июнь количество установленных Wi-Fi 6 по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 12 процентов".

Роутер шестого поколения обеспечивает возможность одновременного подключения большого количества устройств, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Маршрутизатор работает в двух частотных диапазонах: 5 и 2,4 ГГц. Первый предназначен для просмотра веб-страниц, видеоконтента, игр, второй — обеспечивает устойчивый сигнал в помещениях большой площади. Wi-Fi 6 поддерживает современный стандарт безопасности — при передаче данных используются современное шифрование и аутентификация, а информация надежнее защищена от утечек.

Никита Полозов, житель Самары:

"Ноутбук, приставка, смарт-ТВ и несколько смартфонов — наш привычный набор устройств, которые постоянно подключены к сети. Старое оборудование не справлялось с нагрузкой, особенно при одновременном просмотре фильмов. После перехода на "шестерку" разница стала колоссальной: теперь скоростной интернет есть в каждой комнате, даже если мы одновременно запускаем видео в высоком качестве".

Роутеры нового поколения появились в Самарской области в октябре прошлого года. Их выпускает московское предприятие "Электра" — дочерняя компания "Ростелекома".

Доступ к преимуществам Wi-Fi 6 открыт как для новых, так и для действующих пользователей домашнего интернета провайдера. Оставить заявку на подключение можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.