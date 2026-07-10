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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Wi-Fi без помех: жители Самары установили 4 000 роутеров шестого поколения от "Ростелекома"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года самарские абоненты "Ростелекома" установили более 4 000 отечественных роутеров шестого поколения. Устройство обеспечивает передачу данных до 3 Гбит/с и превосходит по скорости модели предыдущего поколения до 45%.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Wi-Fi 6 чаще выбирают горожане — 56%. Лидерами стали Самара (21%), Тольятти (14%) и Сызрань (8%). Но развитая оптическая инфраструктура "Ростелекома" позволяет подключаться к современным технологиям жителям даже небольших поселков и деревень.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"С роутером нового поколения интернет остается стабильным и в многоквартирных домах, где много сетей. Новая технология позволяет обойтись без дополнительных усилителей сигнала — Wi-Fi равномерно распределяет связь по всей квартире. Только за июнь количество установленных Wi-Fi 6 по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 12 процентов".

Роутер шестого поколения обеспечивает возможность одновременного подключения большого количества устройств, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Маршрутизатор работает в двух частотных диапазонах: 5 и 2,4 ГГц. Первый предназначен для просмотра веб-страниц, видеоконтента, игр, второй — обеспечивает устойчивый сигнал в помещениях большой площади. Wi-Fi 6 поддерживает современный стандарт безопасности — при передаче данных используются современное шифрование и аутентификация, а информация надежнее защищена от утечек.

Никита Полозов, житель Самары:

"Ноутбук, приставка, смарт-ТВ и несколько смартфонов — наш привычный набор устройств, которые постоянно подключены к сети. Старое оборудование не справлялось с нагрузкой, особенно при одновременном просмотре фильмов. После перехода на "шестерку" разница стала колоссальной: теперь скоростной интернет есть в каждой комнате, даже если мы одновременно запускаем видео в высоком качестве".

Роутеры нового поколения появились в Самарской области в октябре прошлого года. Их выпускает московское предприятие "Электра" — дочерняя компания "Ростелекома".

Доступ к преимуществам Wi-Fi 6 открыт как для новых, так и для действующих пользователей домашнего интернета провайдера. Оставить заявку на подключение можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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