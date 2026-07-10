Самарский минтранс проиграл иск на 3,25 млрд руб. по Обходу Тольятти

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области проиграло иск по делу о возвращении в бюджет 3,25 млрд руб. возмещенного НДС при строительстве Обхода Тольятти. В четверг, 9 июля, региональный арбитраж полностью отказал в удовлетворении иска.

Напомним, представление о возврате этой суммы в федеральный бюджет выдало региональное управление Федерального казначейства.

НДС возместило АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" (КК "Обход Тольятти") с 19,5 млрд руб., полученных в 2022 г. из федерального бюджета в связи с увеличением стоимости строительства трассы.

Однако на бюджетные инвестиции обращать возмещение НДС нельзя. В связи с этим и было выдано предписание. Минтранс пытался оспорить его, но суд подтвердил правильность выводов управления Федерального казначейства.

Всего "КК "Обход Тольятти" заявил к возмещению НДС за период с 2021 года по июль 2024 года сумму в размере 20,9 млрд рублей.

Ранее компания оспаривала представление Счетной палаты РФ о возвращении в федеральную казну 14,3 млрд руб. неправильно возмещенного НДС с контракта на строительство трассы. В мае "КК "Обход Тольятти" отказалась от этого иска.

Сообщалось, что по факту незаконного возмещения НДС при строительстве Обхода Тольятти возбуждено уголовное дело.