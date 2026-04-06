Новый дорожный сезон в Самарской области открыл ремонт трассы Волжский – Курумоч – "Урал"

С 1 апреля в Самарской области стартовал сезон дорожного ремонта. Одним из первых объектов, где уже начались работы, стала трасса Волжский — Курумоч — "Урал". В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" здесь отремонтируют 10 км дорожного покрытия. Дорога соединяет Красноглинское шоссе с федеральной трассой М-5, обеспечивая транспортную доступность международного аэропорта Курумоч и города Тольятти.

Ремонт повысит пропускную способность и безопасность на маршруте, который ежедневно используют тысячи жителей и гостей региона. На автодороге будет проведено устройство высокопрочного и долговечного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Подрядчик применяет особую технологию: три укладчика работают одновременно на всю ширину дороги, что позволяет создать бесшовное покрытие и избежать дефектов на стыках.

"На сегодняшний день мы выполнили фрезерование старого покрытия и уже приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. После завершения укладки укрепим обочины", — пояснил заместитель директора подрядной организации Рамис Муртазин.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" планируется привести в нормативное состояние более 115 км автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Запланированы работы на 76 объектах, включая участки региональных трасс, мостовые сооружения и устройство слоев износа на 38 км дорог. Общий объем финансирования в рамках нацпроекта превысит 8 миллиардов рублей, из которых более 2 миллиардов рублей поступят из федерального бюджета.

"Перечень объектов сформирован по результатам ежегодной диагностики, которую министерство проводит с помощью собственных диагностических комплексов. Комплексы фиксируют износ, колейность и другие дефекты покрытия. На основе этих данных, а также с учетом обращений жителей составлен план ремонта", — отметил руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Александр Данилов.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

