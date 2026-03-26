16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продление магистрали Центральной отложили С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся ограничения для грузового транспорта В Самаре проведут реконструкцию моста через реку Татьянку В Тольятти планируют построить 4 многоуровневых развязки: карта Названы новые сроки строительства тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах

Дорожное строительство Транспорт и связь

Продление магистрали Центральной отложили

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сроки строительства второго этапа строительства магистрали Центральной в Самаре на данный момент не определены. Причина — в отсутствии финансирования. Об этом в четверг, 26 марта, на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам заявил глава регионального минтранса Артур Абдрашитов.

Фото: Юлия Зиганшина

Всего проект магистрали Центральной предусматривает четыре этапа строительства. Первый завершен. Дорогу с развязками построили от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Ее открыли 3 декабря 2025 года.

Второй этап предусматривает строительство дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Причем власти рассматривали вариант привлечения инвестора к реализации проекта. Предполагалось, что отбить вложения он должен был за счет сбора платы за проезд  по городскому участку магистрали. Но в итоге правительство отказалось от этой идеи.

Депутаты напомнили главе минтранса, что к строительству второго этапа магистрали планировали приступить в 2026 году. Но судя по словам Артура Абдрашитова, это вряд ли произойдет. 

"По второму этапу есть проектная документация, прошедшая государственную экспертизу. К сожалению, ситуация с бюджетом по состоянию на конец 2025 года — начало 2026 года изменилась. Поэтому мы вынуждены искать дополнительные источники привлечения средств, в том числе с учетом разных механизмов по линии федеральной поддержки. Надеемся, что в ближайшее время мы ответ на этот вопрос получим", — отметил министр.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5