Продление магистрали Центральной отложили

Сроки строительства второго этапа строительства магистрали Центральной в Самаре на данный момент не определены. Причина — в отсутствии финансирования. Об этом в четверг, 26 марта, на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам заявил глава регионального минтранса Артур Абдрашитов.

Всего проект магистрали Центральной предусматривает четыре этапа строительства. Первый завершен. Дорогу с развязками построили от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Ее открыли 3 декабря 2025 года.

Второй этап предусматривает строительство дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Причем власти рассматривали вариант привлечения инвестора к реализации проекта. Предполагалось, что отбить вложения он должен был за счет сбора платы за проезд по городскому участку магистрали. Но в итоге правительство отказалось от этой идеи.

Депутаты напомнили главе минтранса, что к строительству второго этапа магистрали планировали приступить в 2026 году. Но судя по словам Артура Абдрашитова, это вряд ли произойдет.

"По второму этапу есть проектная документация, прошедшая государственную экспертизу. К сожалению, ситуация с бюджетом по состоянию на конец 2025 года — начало 2026 года изменилась. Поэтому мы вынуждены искать дополнительные источники привлечения средств, в том числе с учетом разных механизмов по линии федеральной поддержки. Надеемся, что в ближайшее время мы ответ на этот вопрос получим", — отметил министр.