Продление магистрали Центральной отложили

Сроки строительства второго этапа строительства магистрали Центральной в Самаре на данный момент не определены. Причина — в отсутствии финансирования. Об этом в четверг, 26 марта, на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам заявил глава регионального минтранса Артур Абдрашитов.
Всего проект магистрали Центральной предусматривает четыре этапа строительства. Первый завершен. Дорогу с развязками построили от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Ее открыли 3 декабря 2025 года.
Второй этап предусматривает строительство дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Причем власти рассматривали вариант привлечения инвестора к реализации проекта. Предполагалось, что отбить вложения он должен был за счет сбора платы за проезд по городскому участку магистрали. Но в итоге правительство отказалось от этой идеи.
Депутаты напомнили главе минтранса, что к строительству второго этапа магистрали планировали приступить в 2026 году. Но судя по словам Артура Абдрашитова, это вряд ли произойдет.
"По второму этапу есть проектная документация, прошедшая государственную экспертизу. К сожалению, ситуация с бюджетом по состоянию на конец 2025 года — начало 2026 года изменилась. Поэтому мы вынуждены искать дополнительные источники привлечения средств, в том числе с учетом разных механизмов по линии федеральной поддержки. Надеемся, что в ближайшее время мы ответ на этот вопрос получим", — отметил министр.
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?