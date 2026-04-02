Ремонт Московского шоссе доверили местному подрядчику

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Назван победитель торгов на капитальный ремонт главной магистрали Самары. Им стало местное ООО "НПФ "XXI ВЕК". Стоимость контракта составит 528,49 млн рублей.

Компании предстоит провести ремонт участка Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова, где сейчас наблюдаются колейность и выбоины. Также подрядчик должен будет привести в порядок тротуары, заменить бортовые камни, решетки дождеприемных колодцев, люки смотровых колодцев. Срок выполнения работ - с 1 апреля по 1 сентября 2026 года.

В последний раз этот участок Московского шоссе ремонтировали в 2021 году. В прошлом году обновили дорогу от проспекта Кирова до выезда из города. Работы выполняла компания, строившая платную трассу "Обход Тольятти". Потребовалось введение ограничений на движение транспорта. Параллельно продолжался и длится до сих пор судебный процесс о колейности Московского шоссе. Последний раунд был за подрядчиком.

НПФ "XXI ВЕК" работает на рынке с 1990-х годов. Компания регулярно получает подряды на ремонт дорог в Самаре, и предстоящий сезон не станет исключением. В марте она выиграла контракты на общую сумму около 500 млн рублей. Также сейчас "XXI ВЕК" строит дорогу с двумя кольцевыми пересечениями, которая соединит улицу Центральную с улицей Уральской в районе микрорайона Заречье.

Подряды от минтранса организация получала не очень часто. В Самаре компания ремонтировала улицы Ново-Садовую и Демократическую. Как правило же, ей доверяли обновление дорожного покрытия на региональных трассах. Вот и в 2026 году "XXI ВЕК" получил контракт на ремонт путепровода через железную дорогу на дороге Отрадный - Богатое стоимостью 124,5 млн рублей.

Компанией владеют Алексей Степанов, Алексей Тимофеев, Владислав Неверов и Олег Кисаев. Также им принадлежит ООО "Вектор 21", которое регулярно получает контракты на благоустройство общественных пространств. Среди сданных объектов - сквер на улице Авроры, парк "Молодежный", Крымская площадь.

Еще один бизнес партнеров - компания "Фарбштайн", которая производит тротуарную плитку. Продукцию использовали при благоустройстве территории около стадиона "Солидарность Самара Арена" и Вертолетной площадки. Помимо этого, у бизнесменов есть асфальтобетонный завод "АБЗ-1", производство профилей, транспортные и торговые компании, фирмы для управления недвижимостью.

