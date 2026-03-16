Иван Носков: "Новая дорога должна отвечать абсолютно всем необходимым требованиям и нормативам"

В Куйбышевском районе Самары, возле ЖК "Заречье", появятся локальные очистные сооружения. В настоящее время началась разработка котлована для последующего возведения аккумулирующего резервуара. Работы ведутся в рамках строительства новой дороги с двумя кольцевыми пересечениями, которая соединит улицу Центральную с улицей Уральской.

"Новая дорога должна отвечать абсолютно всем необходимым требованиям и нормативам. Здесь предусмотрены полосы для движения транспорта и парковки, тротуары и выделенные велодорожки, остановочные карманы и "островки отдыха" для маломобильных групп населения. Здесь же в полной мере реализуется модель "Чистое небо", то есть все электрические провода на этапе строительства убирают под землю. Поскольку дорогу строим с нуля, предусмотрена и ливневая канализация", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В настоящее время работы организованы подрядчиком на площадке в районе перекрестка улиц Заусадебной и Снежной. В дальнейшем здесь обустроят бетонную емкость для сбора ливневых стоков с дорожной сети. Благодаря локальным очистным сооружениям в основной коллектор они будут поступать уже очищенными. Как отметил представитель подрядной организации, для отвода грунтовых вод смонтированы дренажные колодцы. Также для защиты стенок котлована от обрушения продолжаются бурение и установка временных шпунтовых конструкций с их заглублением на 10 метров и дальнейшим устройством армирующего пояса.

"Параллельно ведутся работы на участках сетей водоотведения — строятся два дождеприемных коллектора общей протяженностью порядка 1,5 километра. По основному ходу строящейся дороги рабочие выполняют обратную засыпку траншеи грунтом и делают дождеприемные пары. На улице Лысвенской "пройдено" 200 метров коллектора, охват работ — следующие 400 метров. Срок окончания строительства коллекторов, включая восстановление благоустройства, — июль 2026 года", — отметил начальник участка ООО "НПФ "XXI Век" Тимофей Глухов.

Отметим, что сети водоснабжения в районе улицы Центральной переустроены на 75%, также готовы две линии водовода диаметрами 800 и 1200 мм. После завершения отопительного сезона планируется отключить для переустройства третью линию, от которой сейчас запитана центральная котельная Куйбышевского района. В строительстве заняты более 50 человек и задействовано столько же единиц техники. Перед сдачей объекта подрядчик восстановит благоустройство, в том числе на территориях, сопряженных с участком строительства дороги и сетей инженерно-технического обеспечения.

Отметим, что в будущем в микрорайоне в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной планируется возвести школу на 1200 учащихся, четыре детских сада, поликлинику, многоэтажные паркинги и общественный центр с торговыми зонами. К настоящему времени в Куйбышевском районе Самары уже введена в эксплуатацию первая очередь нового комплекса "Заречье", общая площадь жилья в котором составляет свыше 12,8 тысяч квадратных метров.