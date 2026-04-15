Глава Самары Иван Носков проверил ход капремонта дороги на ул. Дачной

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
14 апреля глава города Самары Иван Носков проверил ход капремонта дороги на улице Дачной. Подрядная организация приступила ко второму этапу ремонта дороги, прилегающих территорий и инженерной инфраструктуры. Идет подготовка к переустройству трамвайных путей на перекрестке с улицей Чернореченской. Также во втором квартале 2026 года начнется устройство песчаного и щебеночного оснований "дорожной одежды".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Данный объект очень важен для Самары - дорога значительно разгрузит второстепенные проезды и позволит нам приступить к их плановому ремонту. Основные работы по перекладке инженерных коммуникаций выполнили в прошлом году. Готовность ливневки составляет порядка 90%, электросетей - 70%. Все кабельные линии убираем под землю по модели "чистое небо". Поставил задачу - к началу нового учебного года полностью подготовить объект к сдаче - вместе с тротуарами, системой освещения, средствами обеспечения безопасности дорожного движения", - сообщил глава города Самары Иван Носков.

В целом подрядчик продолжает работы на ул. Дачной комплексно, кварталами, в направлении от ул. Пензенской в сторону ул. Чернореченской. Проект капремонта предусматривает устройство 4,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, 3,8 тысячи квадратных метров тротуаров и четырех тысяч квадратных метров газонов. На объекте трудятся 15 специалистов, к старту укладки "дорожной одежды" количество персонала на объекте увеличат.

"Во взаимодействии с собственниками инженерных сетей переустраиваем систему электроснабжения. Для обследования территорий проводим шурфование, чтобы предотвратить повреждение существующих кабельных линий. Сами работы по переустройству выполняем методом горизонтального направленного бурения как наименее травматичного для дорожных конструкций. По обе стороны дороги подготавливаем котлованы и с помощью специальной установки проводим бурение под землей, прокладываем трубы для новых кабелей", - рассказал руководитель проекта Вадим Алимирзоев.

Напомним, с прошлого года по двухлетнему муниципальному контракту на общую сумму 164,4 млн рублей обновляют участок протяженностью 640 метров от улицы Чернореченской до улицы Пензенской. Проезд по участку ул. Дачной, находящемуся на капремонте, ограничен до конца лета, установлены соответствующие знаки и ограждения.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

