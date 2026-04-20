Иван Носков: "Важно не только сохранить чистоту Волги, воздуха и улиц города, но и привить экокультуру жителям" Иван Носков: "Каждый национально-культурный центр внес посильный вклад в общее дело — наведение порядка после зимы" Иван Носков: "У предпринимателей Самары есть наработки, которые могут быть интересны узбекским партнерам" Бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку могут жители Самары Порядка 63 км дорог уже обследовала передвижная диагностическая лаборатория в Самаре

Иван Носков: "Важно не только сохранить чистоту Волги, воздуха и улиц города, но и привить экокультуру жителям"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции "Вода России" — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта "Экологическое благополучие".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Самара — город, расположенный вдоль двух рек. Считаю важным уделять особое внимание устойчивому экологическому развитию водных объектов. Активное промышленное развитие на уникальной природной территории стало серьезным вызовом — важно не только сохранить чистоту Волги, воздуха и улиц города, но и привить экокультуру жителям. Сегодня правительство Самарской области внедряет важные для очистки водоемов программы, они должны стать полезным подспорьем в устойчивом экологическом развитии областного центра", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Общественная палата Самарской области, представители некоммерческих организаций, промышленных предприятий, журналисты "Самарской газеты" и активные жители областной столицы — всего более 70 человек — провели уборку береговых зон Волги, которые не были подтоплены в ходе паводка.

В ходе генеральной уборки города завершается очистка всех водоемов в городских парках. Также убран мусор с водной глади озера в сквере "Солнечная поляна", с воды и побережья очищают водоемы в скверах "Родничок Надежды" и "Дубовый колок". Всего до конца июня запланировано провести работы на 8 водных объектах, в числе которых Воронежские озера, озера Леснуха и Шишига, водоемы в районе ул. Солнечной, 15 и в лесопарке "Дубки".

Отметим, после завершения паводка берега Волги, Самары и острова будут очищены от мусора городскими службами.

Напомним, национальный проект "Экологическое благополучие" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина в продолжение нацпроекта "Экология". "Экологическое благополучие" — стратегическая инициатива государства по охране окружающей среды, сохранению и восстановлению природных экосистем, устойчивому природопользованию, повышению уровня экологической безопасности, созданию благоприятной среды для жизни и развитию экотуризма, а также вовлечению граждан в практическую деятельность по защите природы — водных объектов, лесов и др.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

