Иван Носков: "Каждый национально-культурный центр внес посильный вклад в общее дело — наведение порядка после зимы"

В субботу, 18 апреля, в областной столице прошли общегородские субботники. Ерик Парк в микрорайоне Волгарь стал одной из площадок, где субботник прошел при участии национально-культурных центров, самарского регионального отделения "Молодая Гвардия Единой России" и главы города Самары Ивана Носкова.

"Самара — многонациональный город, мы чтим традиции людей всех без исключения вероисповеданий. Самарцы оценивают людей по поступкам, по вкладу в общее дело. И это по-настоящему важно, что сегодня, все вместе, мы провели масштабный субботник. Каждый национально-культурный центр внес посильный вклад в общее дело — наведение порядка после зимы. Уверен, все участники субботников будут поддерживать порядок и в дальнейшем", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В общегородском субботнике приняли участие представители более 15 национально-культурных центров. Участники субботника очищали береговую линию озера Старица Дубовый Ерик от листвы и накопившегося за зиму мусора. В ходе субботника с территории было собрано и вывезено более 45 кубометров мусора.

"Участие в субботнике — прекрасная возможность выразить свою любовь и заботу о любимом городе вместе со своими коллегами и друзьями. Каждый из нас, независимо от пола, возраста и национальности хочет, чтобы в Самаре всегда было чисто, комфортно и уютно для всех ее жителей. Радостно видеть, что в городе так активно ведется весенняя уборка, все пространства стараются сделать чище и красивее, чувствуется неподдельная забота о людях", — отметил председатель Областной Общественной организации "Культурный центр Дагестан" Насрулла Гамзаев.

Отметим, что после завершения субботников со всех площадок был организован вывоз собранного мусора на специализированные полигоны. Следующий общегородской субботник пройдет 25 апреля, и все желающие могут к нему присоединиться. Для этого нужно выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке.