Иван Носков: "С этого года учредим специальную стипендию от города для наших бойцов за успехи в спорте"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В администрации города Самары прошло заседание комиссии по назначению стипендий ветеранам СВО. По инициативе главы города Ивана Носкова данная мера поддержки введена с 2026 года для ветеранов специальной военной операции, которые активно занимаются адаптивными видами спорта и представляют город и регион на соревнованиях.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В этом году стипендию получат первые 12 ветеранов СВО, которые активно занимаются адаптивными видами спорта — следж-хоккеем, спортивным метанием ножа, волейболом сидя, футболом ампутантов, настольным теннисом, плаванием, армрестлингом и пауэрлифтингом. Каждый занимается сразу несколькими видами спорта, участвует в региональных и всероссийских соревнованиях индивидуально или в составе команды, а еще активно привлекает к занятиям спортом других. Этими критериями руководствовалась комиссия при выборе получателей поощрительной выплаты", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Стипендия назначается сроком на один год и составит 10 тыс. рублей в месяц. Выплаты получателям стипендии начнутся с апреля в рамках реализации муниципальной программы городского округа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара".

"Развитие адаптивного спорта — одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед администрацией Самары и правительством Самарской области. Спорт помогает бойцам, вернувшимся домой, перестроиться, найти единомышленников, проявить себя в новых видах деятельности. Важно, что стипендиаты не ограничиваются личными достижениями. Они ведут активную общественную работу: организуют мастер‑классы, участвуют в спортивных праздниках для детей, помогают создавать новые секции адаптивного спорта в районах города", — подчеркнул заместитель главы города Самары Сергей Карасев.

Отметим, что в Самаре у ветеранов СВО есть возможность заниматься на базе 14 спортивных объектов, доступны такие виды спорта, как волейбол сидя, баскетбол на колясках, пулевая стрельба, футбол ампутантов, следж-хоккей, футбол на колясках и плавание. В прошлом году по поручению главы города Самары Ивана Носкова все спортивные учреждения были проверены на доступность и обеспеченность секциями для спортсменов с ОВЗ, в том числе ветеранов СВО.

Узнать более подробную информацию об условиях назначения стипендии можно, перейдя по ссылке.

