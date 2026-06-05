Иван Носков ознакомился с работой интегративного семейного центра в Самаре

3 июня глава города Самары Иван Носков вместе с депутатом Самарской губернской думы Александром Живайкиным познакомился с работой интегративного семейного центра "Шаг вперед", который служит федеральной пилотной площадкой программы "Сопровождение через всю жизнь" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это центр дневного пребывания и социальной занятости для детей, подростков и молодежи с инвалидностью, ментальными и иными нарушениями.

"Интегративный семейный центр "Шаг вперед" - наглядный пример того, как сегодня должна выглядеть система непрерывного сопровождения семей с особенными детьми. Это и социализация через творчество и труд, и поддержка родителей, и создание инклюзивной среды, где раскрывается каждый талант. Сегодня это приоритет социальной политики на уровне как Самары, так и по всей России. Благодарю за интересную экскурсию, с центром обязательно будем сотрудничать и содействовать масштабированию его успешных практик", - высказался глава города Самары Иван Носков.

Главе города показали помещения, в которых проходят занятия с детьми, подростками и молодежью, а также мастерские, где реализуются реабилитационные программы. В их числе социально-бытовая деятельность, озеленение и цветоводство, глино-, арт- и театротерапия, адаптивная физкультура, типографское дело. Картины, созданные "особенными" мастерами, можно увидеть в выставочном зале Союза художников России на улице Молодогвардейской, а осенью они будут выставлены в Самарском областном художественном музее.

"Главная идея нашего центра: каждый человек талантлив, главное - увидеть его способности и помочь их развить. В мастерских центра занимаются дети от 7 лет, подростки и молодые люди от 18 лет с тяжелыми нарушениями развития, и здесь для них и их семей выстроена целая система помощи, - пояснила директор центра "Шаг вперед", председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Екатерина Сеницкая. - Мастерские работают по самым разным направлениям: художественное, гончарное, мастерская социально-бытовых навыков "Кухня", мастерская озеленения и "Типография". Очень важно, чтобы у каждого ребенка была ситуация успеха и он получал конечный продукт своих усилий (тарелку, картину или брелочек)".

Как подчеркнула Екатерина Сеницкая, с 2024 года в Центре работают дополнительные группы кратковременного пребывания "Передышка", а недавно появилось новое направление деятельности - лекторий для семей участников СВО. С проектом "Университет Всероссийской организации родителей детей-инвалидов" Центр участвует в городском конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отметим, за 2,5 года работы центр дневного пребывания и социальной занятости "Шаг вперед" смог помочь в социализации 280 детям-инвалидам и инвалидам детства, а также их родителям.