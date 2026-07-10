Иван Носков: "В программу капремонта включено более 100 исторических зданий"

В Самаре с начала строительного сезона выполнен капитальный ремонт 168 многоквартирных жилых домов. В их числе 33 здания, являющиеся объектами культурного наследия, еще в 54 таких домах в настоящее время ведутся работы. Один из них - дом №117 по ул. Красноармейской, где в этом году впервые за 89 лет ремонтируют фасад.

"В этом году совместно с Фондом капитального ремонта Самарской области существенно увеличили в Самаре количество многоквартирных домов, где проводится капитальный ремонт. Это крайне важно, так как потребность в обновлении жилого фонда в городе остается высокой. Особенно ценно то, что в программу включено более 100 исторических зданий - объектов культурного наследия. К таким объектам особое внимание и контроль как со стороны профильных служб, так и со стороны самих жильцов, многие из которых живут в этих домах десятилетиями и искренне переживают за внешний вид зданий", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Многоквартирный жилой дом №117 по ул. Красноармейской, ранее "Жилой дом управления Самаро-Златоустовской (сегодняшней Куйбышевской) железной дороги", был построен в 1930-е годы. В рамках капитального ремонта здесь также проводятся замена входных дверей, частичная замена окон. Работы выполнены более чем на 70%.

Ранее в здании по улице Красноармейской, 117 уже был выполнен ремонт кровли и инженерных коммуникаций.

Всего же на территории Железнодорожного района есть два многоквартирных дома, являющихся объектами культурного наследия. В доме №8 по улице Урицкого фасад отремонтирован в 2018 году. В жилом доме №37 по ул. Маяковского (ранее - "Приют купца Л.С.Аржанова для бедных вдов и их сирот") уже демонтированы обшивка со стен здания и оконные рамы, рабочие начали заново обшивать стены. Также скоро здесь начнутся работы по ремонту фундамента и замене инженерных систем. Кроме того, в процессе реставрации будет восстановлена деревянная резьба - декоративные элементы изготавливаются на производстве.

"Так как дом является объектом культурного наследия, подготовка к его капитальной реставрации предполагает предварительную разработку научно-проектной документации на проведение работ, затем проект согласовывается с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия. Это необходимо для того, чтобы сохранить культурную и историческую ценность здания, все декоративные элементы и другие предметы охраны", - рассказал руководитель службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Власкин.

Напомним, всего в 2026 году на территории Самары запланирован ремонт в 996 жилых домах, в том числе в 116 жилых зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Это в два с половиной раза больше по сравнению с 2025 годом. Перечень домов формируется министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, с ним можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области: fcrso.ru.