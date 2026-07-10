В бывшем здании областного арбитража хотят обустроить стационар

В Самаре пройдут общественные слушания по вопросу размещения медучреждения в бывшем здании Арбитражного суда области на ул. Авроры, 148, сообщает samara.mk.ru.

Обсуждения по этому вопросу продлятся в региональной столице до 30 июля нынешнего года.

Напомним, Арбитражный суд Самарской области занимал здание на ул. Авроры, 148 до февраля 2021 г., когда сменил адрес на ул. Самарскую, 203б. Переезд связан с обменом нежилыми помещениями с ОАО "НИЦ Поволжья", которое владело историческим зданием на Самарской площади. Объект культурного наследия пустовал с 1990-х годов.