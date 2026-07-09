"Т Плюс" проведёт гидравлические испытания сетей от Привокзальной котельной

С 12 по 25 июля "Т Плюс" проведёт гидравлические испытания тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной. Это позволит выявить слабые участки магистрали и проверить надёжность работы вспомогательного оборудования.

На период опрессовки будет ограничена подача горячей воды в жилые дома, социальные учреждения и предприятия, расположенные в границах улиц: Аврора, Больничная, Аэродромная, Дзержинского, Мяги, Гагарина, М.Тореза, Н.Панова, К.Маркса, Луначарского, проспект Ленина, Мичурина, Дачная, Челюскинцев, Безымянская, Мечникова, Урицкого, Агибалова.

"Т Плюс" призывает жителей соблюдать правила безопасности:

— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и люками тепловых камер;

— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после устранения выявленных дефектов.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.