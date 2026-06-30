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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" проведёт гидравлические испытания теплосетей в Промышленном и Кировском районах Самары

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 16 июля "Т Плюс" проведёт гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ, а также теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Это обязательный вид диагностики, который позволяет выявить слабые участки коммуникаций для их первоочередной замены.

На период опрессовки будет ограничена подача горячей воды в жилые дома, социальные учреждения и предприятия, расположенные в границах улиц: проспект Кирова, Физкультурная, Металлистов, 22 Партсъезда, Свободы, Победы, проспект Металлургов, Каховская, Нагорная, Черемшанская, проспект Юных Пионеров, Заводское шоссе, Товарная, Юбилейная, Теннисная.

"Т Плюс" призывает жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и люками тепловых камер;

— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после устранения выявленных дефектов.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Гид потребителя

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