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Хоккей Спорт

"Лада" обыграла "Салават Юлаев" - 6:3

УФА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во втором своем матче на Кубке Республики Башкортостан тольяттинцы встречались с хозяевами турнира — "Салаватом Юлаевым".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первый период оказался безголевым. А во вот вторая треть осталась за тольяттинцами: Дмитрий Кугрышев, Андрей Алтыбармакян и Расим Шакиров (дважды) огорчили вратаря уфимцев, на что хозяева ответили одной шайбой. В середине третьего периода Егор Сучков сократил счет.

За три минуты до окончания третьего периода юлаевцы заменили голкипера шестым полевым, и Александр Жаровский смог сократить счет до минимума. Но, в оставшееся время Никита Сетдиков и Иван Романов по разу поразили пустые ворота, подведя итог матчу — победа "Лады" со счетом 6:3.

Свой заключительный матч на турнире тольяттинцы сыграют 20 августа с "Барысом".

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