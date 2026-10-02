Очередная "покупательница" фиктивной инвалидности пойдет под суд в Самарской области

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 52-летней жительницы регионального центра. Женщину обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает областная прокуратура.
По версии следствия, в 2019–2020 гг. самарчанка передала через посредника 200 тыс. руб. сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы и получила III группу инвалидности без оснований на это. Затем она оформила социальные выплаты и получала их более трех лет. Сумма ущерба составила 335 тыс. рублей.
Уголовные дела посредника и получателя взятки выделили в отдельные производства.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках