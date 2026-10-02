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Преступления Происшествия

Очередная "покупательница" фиктивной инвалидности пойдет под суд в Самарской области

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 52-летней жительницы регионального центра. Женщину обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает областная прокуратура.﻿

По версии следствия, в 2019–2020 гг. самарчанка передала через посредника 200 тыс. руб. сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы и получила III группу инвалидности без оснований на это. Затем она оформила социальные выплаты и получала их более трех лет. Сумма ущерба составила 335 тыс. рублей.

Уголовные дела посредника и получателя взятки выделили в отдельные производства. 

Гид потребителя

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Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

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