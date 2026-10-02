Очередная "покупательница" фиктивной инвалидности пойдет под суд в Самарской области

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 52-летней жительницы регионального центра. Женщину обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает областная прокуратура.﻿

По версии следствия, в 2019–2020 гг. самарчанка передала через посредника 200 тыс. руб. сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы и получила III группу инвалидности без оснований на это. Затем она оформила социальные выплаты и получала их более трех лет. Сумма ущерба составила 335 тыс. рублей.

Уголовные дела посредника и получателя взятки выделили в отдельные производства.