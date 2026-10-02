Не платил, хотя мог: директора транспортной компании из Самарской области будут судить за долг перед работниками

В Красноярском районе суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты, среди пострадавших отец бойца СВО, информирует региональная прокуратура.
Прокуратура Красноярского района Самарской области направила в суд уголовное дело против директора транспортной компании. Руководителя обвиняют в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
По данным следствия, директор, имея деньги, тратил их не на зарплаты, а на другие цели. В итоге перед четырьмя сотрудниками образовалась задолженность более чем на 330 тыс. рублей. Один из пострадавших — отец участника специальной военной операции.
На сегодня выплаты произведены в полном объеме. Дело передано мировому судье.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках