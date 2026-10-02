Не платил, хотя мог: директора транспортной компании из Самарской области будут судить за долг перед работниками

В Красноярском районе суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты, среди пострадавших отец бойца СВО, информирует региональная прокуратура.

Прокуратура Красноярского района Самарской области направила в суд уголовное дело против директора транспортной компании. Руководителя обвиняют в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным следствия, директор, имея деньги, тратил их не на зарплаты, а на другие цели. В итоге перед четырьмя сотрудниками образовалась задолженность более чем на 330 тыс. рублей. Один из пострадавших — отец участника специальной военной операции.

На сегодня выплаты произведены в полном объеме. Дело передано мировому судье.