В Тольятти сотрудники ГАИ задержали автомобиль с крупной партией метадона

В сентябре полиция Тольятти остановила для проверки документов на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" Hyundai Solaris. Внимание правоохранителей привлекли водитель и пассажир, которые сильно нервничали во время проверки и просили ее ускорить.

Сотрудников Госавтоинспекции насторожило поведение мужчин, и они решили досмотреть автомобиль. Под задним пассажирским сиденьем оказался сверток, обмотанный изолентой, в которой оказалось более 617 граммов метадона.

От дачи показаний и объяснений безработные тольяттинцы — ранее не судимые мужчины 30 и 35 лет — отказались

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере". В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.