В Тольятти сотрудники ГАИ задержали автомобиль с крупной партией метадона

В сентябре полиция Тольятти остановила для проверки документов на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" Hyundai Solaris. Внимание правоохранителей привлекли водитель и пассажир, которые сильно нервничали во время проверки и просили ее ускорить.
Сотрудников Госавтоинспекции насторожило поведение мужчин, и они решили досмотреть автомобиль. Под задним пассажирским сиденьем оказался сверток, обмотанный изолентой, в которой оказалось более 617 граммов метадона.
От дачи показаний и объяснений безработные тольяттинцы — ранее не судимые мужчины 30 и 35 лет — отказались
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере". В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках