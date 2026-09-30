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Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудники ГАИ задержали автомобиль с крупной партией метадона

ТОЛЬЯТТИ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре полиция Тольятти остановила для проверки документов на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" Hyundai Solaris. Внимание правоохранителей привлекли водитель и пассажир, которые сильно нервничали во время проверки и просили ее ускорить.

Сотрудников Госавтоинспекции насторожило поведение мужчин, и они решили досмотреть автомобиль. Под задним пассажирским сиденьем оказался сверток, обмотанный изолентой, в которой оказалось более 617 граммов метадона.

От дачи показаний и объяснений безработные тольяттинцы — ранее не судимые мужчины 30 и 35 лет — отказались

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере". В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.

Гид потребителя

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