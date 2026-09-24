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Преступления Происшествия

Жительница Самары годами получала выплаты по фальшивым справкам, в итоге села на скамью подсудимых

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районном суде Самары вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве с социальными выплатами. Фигурантка на протяжении четырех лет — с 2019 по 2023 гг. — незаконно получала пенсию и выплаты по инвалидности.

Фото: Александра Белова

Для этого злоумышленница, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, предоставила ложные сведения о заболеваниях, на основании которых ей установили инвалидность и назначили выплаты.

Ущерб от действий гражданки в адрес отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Самарской области составил более 1,3 млн руб. и свыше 72 тыс. руб. — в федеральный бюджет.

В ходе суда женщина частично возместила ущерб: вернула более 702 тыс. руб. Фонду и полностью погасила долг перед федеральным бюджетом.

С учетом смягчающих обстоятельств и частичного возмещения ущерба суд назначил подсудимой штраф в размере 450 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск Фонда на сумму 627 826,67 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Гид потребителя

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