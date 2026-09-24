Жительница Самары годами получала выплаты по фальшивым справкам, в итоге села на скамью подсудимых

В Куйбышевском районном суде Самары вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве с социальными выплатами. Фигурантка на протяжении четырех лет — с 2019 по 2023 гг. — незаконно получала пенсию и выплаты по инвалидности.
Для этого злоумышленница, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, предоставила ложные сведения о заболеваниях, на основании которых ей установили инвалидность и назначили выплаты.
Ущерб от действий гражданки в адрес отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Самарской области составил более 1,3 млн руб. и свыше 72 тыс. руб. — в федеральный бюджет.
В ходе суда женщина частично возместила ущерб: вернула более 702 тыс. руб. Фонду и полностью погасила долг перед федеральным бюджетом.
С учетом смягчающих обстоятельств и частичного возмещения ущерба суд назначил подсудимой штраф в размере 450 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск Фонда на сумму 627 826,67 рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках