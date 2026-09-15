В Самаре будут судить женщину, на счету которой более 20 денежных краж

В Самаре будут судить 34‑летнюю женщину: ее действия привели к более чем 20 случаям хищения денег, сообщает самарская прокуратура.
По версии следствия, в сентябре 2025 г. женщина получила в Набережных Челнах sim‑бокс и sim‑карты на подставных лиц, а затем в арендованной квартире в Самаре организовала незаконный пропуск трафика. С помощью этого оборудования злоумышленники совершили свыше 20 эпизодов хищения денег у граждан.
Кроме того, фигурантка в октябре 2025 г. также купила через мессенджер наркотик и хранила его у себя дома.
На имущество женщины на сумму более 200 тыс. руб. наложен арест. Дело направлено в Промышленный районный суд Самары.
Остальные участники преступной схемы проходят по отдельным делам.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках