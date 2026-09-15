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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить женщину, на счету которой более 20 денежных краж

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ.
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В Самаре будут судить 34‑летнюю женщину: ее действия привели к более чем 20 случаям хищения денег, сообщает самарская прокуратура.

По версии следствия, в сентябре 2025 г. женщина получила в Набережных Челнах sim‑бокс и sim‑карты на подставных лиц, а затем в арендованной квартире в Самаре организовала незаконный пропуск трафика. С помощью этого оборудования злоумышленники совершили свыше 20 эпизодов хищения денег у граждан.

Кроме того, фигурантка в октябре 2025 г. также купила через мессенджер наркотик и хранила его у себя дома.

На имущество женщины на сумму более 200 тыс. руб. наложен арест. Дело направлено в Промышленный районный суд Самары.

Остальные участники преступной схемы проходят по отдельным делам.

Гид потребителя

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