В Хворостянском районе задержали сотрудницу пансионата с крупной партией марихуаны

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сельской жительницы, подозреваемой в хранении запрещенного вещества, передает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Хворостянского района обратились жители, которые сообщили, что ранее не судимая 52-летняя работница одного из самарских пансионатов причастна к незаконному обороту наркотиков.

Правоохранители в присутствии понятых осмотрели ее дом, надворные постройки и прилегающую территорию. В помещении полицейские обнаружили и изъяли две трехлитровые банки с 295 граммами марихуаны, что по закону является крупным размером. Мать 15-летнего подростка пояснила сотрудникам полиции, что "заготовки" делала для собственного употребления, а наркотическое растение нарвала на окраине села. Позже оперуполномоченные совместно с администрацией района уничтожили очаг произрастания дикорастущей конопли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства в крупном размере". Расследование продолжается.