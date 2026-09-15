В Хворостянском районе задержали сотрудницу пансионата с крупной партией марихуаны

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сельской жительницы, подозреваемой в хранении запрещенного вещества, передает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Хворостянского района обратились жители, которые сообщили, что ранее не судимая 52-летняя работница одного из самарских пансионатов причастна к незаконному обороту наркотиков.
Правоохранители в присутствии понятых осмотрели ее дом, надворные постройки и прилегающую территорию. В помещении полицейские обнаружили и изъяли две трехлитровые банки с 295 граммами марихуаны, что по закону является крупным размером. Мать 15-летнего подростка пояснила сотрудникам полиции, что "заготовки" делала для собственного употребления, а наркотическое растение нарвала на окраине села. Позже оперуполномоченные совместно с администрацией района уничтожили очаг произрастания дикорастущей конопли.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства в крупном размере". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках