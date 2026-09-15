За банкротством "ЭкоСтройРесурса" присмотрит аффилированное лицо

В реестр кредиторов бывшего регоператора ООО "ЭкоСтройРесурс" пытается войти оператор гостиницы Hampton by Hilton Samara - ООО "Актив Индустрия".

Напомним, в августе 2026 г. "ЭкоСтройРесурс" признали банкротом и открыли в отношении него процедуру наблюдения. Инициатором процесса стала фирма Александра Серпера ООО "Фаворит-1" с суммой требований свыше 20 млн рублей.

На днях в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от "Актив Индустрии" с долгом на 84,3 млн рублей. Задолженность образовалась при предъявлении трех векселей. Пока компания претендует на статус крупнейшего кредитора бывшего регоператора, что открывает ей возможности влиять на процедуру банкротства.

Согласно открытым данным, ООО "Актив Индустрия" служит оператором Hampton by Hilton Samara. Учредителем компании выступает Светлана Круглова, а директором - Владимир Рябушкин.

"Актив Индустрия" входит в состав группы компаний, связанных с комбинатом "Родник". Компания владела недвижимостью Новобуянского спиртзавода. Учредителями "Актив Индустрии" при создании в 2011 г. выступали Артур Басыров и Вячеслав Дормидонтов (действующий депутат губернской думы).

На ее балансе числятся активы на 472,7 млн рублей. Выручка за 2025 г. составила 228,9 млн руб., чистая прибыль - 12,2 млн рублей. "Актив Индустрия", по данным ИАС Seldon.Basis, имеет сублицензию на торговый знак Hampton by Hilton Samara, действующую до марта 2027 года. Она также владеет торговыми знаками "Родник", "Совет от Крыльев", Милеефф/Mileeff и другими.