За банкротством "ЭкоСтройРесурса" присмотрит аффилированное лицо

В реестр кредиторов бывшего регоператора ООО "ЭкоСтройРесурс" пытается войти оператор гостиницы Hampton by Hilton Samara - ООО "Актив Индустрия".
Напомним, в августе 2026 г. "ЭкоСтройРесурс" признали банкротом и открыли в отношении него процедуру наблюдения. Инициатором процесса стала фирма Александра Серпера ООО "Фаворит-1" с суммой требований свыше 20 млн рублей.
На днях в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от "Актив Индустрии" с долгом на 84,3 млн рублей. Задолженность образовалась при предъявлении трех векселей. Пока компания претендует на статус крупнейшего кредитора бывшего регоператора, что открывает ей возможности влиять на процедуру банкротства.
Согласно открытым данным, ООО "Актив Индустрия" служит оператором Hampton by Hilton Samara. Учредителем компании выступает Светлана Круглова, а директором - Владимир Рябушкин.
"Актив Индустрия" входит в состав группы компаний, связанных с комбинатом "Родник". Компания владела недвижимостью Новобуянского спиртзавода. Учредителями "Актив Индустрии" при создании в 2011 г. выступали Артур Басыров и Вячеслав Дормидонтов (действующий депутат губернской думы).
На ее балансе числятся активы на 472,7 млн рублей. Выручка за 2025 г. составила 228,9 млн руб., чистая прибыль - 12,2 млн рублей. "Актив Индустрия", по данным ИАС Seldon.Basis, имеет сублицензию на торговый знак Hampton by Hilton Samara, действующую до марта 2027 года. Она также владеет торговыми знаками "Родник", "Совет от Крыльев", Милеефф/Mileeff и другими.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.