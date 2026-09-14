МТС расширила покрытие сети в городе нефтяников — Отрадном

ПАО "МТС" вывела в эфир новую базовую в городе Отрадный. Благодаря запуску нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%.

Улучшение качества связи и увеличение скорости мобильного интернета заметят жители южной части самого крупного населенного пункта в Кинель-Черкасском районе, в районе улицы Нефтяников. Сеть 4G МТС накрывает образовательные и спортивные учреждения, скверы и торговые центры.

Город Отрадный был основан в 1946 году нефтепромышленниками, которые обнаружили здесь месторождение. Из двухэтажных бараков небольшой поселок быстро вырос в город с населением более 46 тысяч жителей. Скоростной мобильный интернет от МТС поможет местным жителям и гостям города с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть сериалы и фильмы онлайн дома или в дороге.

"Отрадный — город, который хоть и находится в Кинель-Черкасском районе, но является самостоятельным и самобытным городским округом. Здесь находятся крупные предприятия и важные логистические пути, город растет и развивается. Мы также постоянно работаем над улучшением качества связи и расширением покрытия сети. Наша новая базовая станция охватывает значительные сектора жилых зон, а также СНТ "Нефтяник" и участок автодороги "Самара-Бугуруслан", по которому ежедневно проезжает большое количество автомобилей", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.