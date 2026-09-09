Эксперты Т1 рассказали, какую часть работы чиновников можно доверить ИИ

До 40% рабочего времени руководителя муниципалитета уходит на поиск информации, согласование уже готовых документов и ручной контроль исполнения поручений, а не на развитие территории. Оптимизировать временной ресурс и заодно снизить остроту кадрового дефицита в органах местного самоуправления (ОМСУ) можно за счет внедрения ИИ. О том какие возможности это дает и как не попасть в ловушку ИТ-мышления, рассказали эксперты ИТ-холдинга Т1 во время обучающего курса по цифровизации процессов для руководителей органов местного самоуправления Московской области.

Участники семинара познакомились с глобальными ИИ-трендами в госуправлении и разобрали кейсы внедрения технологий в работу органов местного самоуправления. При реализации подобных проектов, как рассказали эксперты Т1, нередко возникает ловушка ИТ-мышления. "Закупили серверы — значит, цифровизировались. Внедрили электронный документооборот — считаем, что процесс автоматизирован. Подключили большую языковую модель — значит, умные решения работают. Однако реальной метрикой успеха становится не количество внедренных систем, а сокращение времени на задачу и рост удовлетворенности участников процессов", — предостерег Сергей Карпович, заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

По оценкам Т1, 68% муниципалитетов в развитых странах застряли между "оцифровкой" и автоматизацией: есть МСЭД, но нет маршрутизации без секретаря; есть сайт, но заявки обрабатываются вручную; есть большой объем данных, но нет их аналитической обработки. В идеальном сценарии гражданин подает, например, заявку на получение разрешения на строительство, которая должна пройти через несколько ведомств. ИИ классифицирует запрос, система автоматически проверяет реестры, задача маршрутизируется исполнителю с контекстом, а заявитель видит статус и получает уведомление, например, в российский мессенджер.

Начинать внедрение ИИ-инструментов эксперты Т1 советуют с "низко висящих фруктов" — проектов с минимальными затратами и эффектом, заметным за 1–3 месяца.

Критерии пригодности процесса для внедрения ИИ, из практики ОМСУ:

повторяется не менее 1 раза в неделю одним алгоритмом;

есть регламент, шаблон или типовая форма;

время на одну операцию больше 30 минут;

доля ошибок ручного ввода больше 5%;

не требует изменения федерального законодательства;

данные уже оцифрованы или легко оцифровать;

результат ошибки ИИ не критичен — можно исправить за минуты.

"Алгоритмам можно доверить проверку закупочной документации, автозаполнение типовых справок и резолюций, сверку начислений ЖКХ с платежами и многое другое. Конечно, важно понимать и технологические риски, такие как галлюцинации ИИ или автономные ошибки в расчетах. На эти случаи у ИТ-компаний уже есть решения: логирование каждого шага ИИ, реализация концепции "человек в контуре" на критических решениях и формирование лимитов автономии. Так что бюрократию вполне можно доверить искусственному интеллекту, а деятельность органов власти можно будет посвятить улучшению качества жизни граждан", — отмечает Сергей Карпович.