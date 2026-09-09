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Дмитрий Маркосьянц (ОТП Банк) представил ИИ-агента для анализа и улучшения рабочих процессов

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Маркосьянц, директор по внедрению искусственного интеллекта и эффективности процессов ОТП Банка, выступил на Международном ПЛАС-форуме в Москве. Он рассказал, как с помощью ИИ можно анализировать рабочие процессы, находить возможности для их улучшения и определять, что мешает компании работать эффективнее. Также Маркосьянц представил процессного ИИ-агента ОТП Банка, который анализирует работу компании и предлагает варианты улучшений.

По словам Маркосьянца, в разных процессах — от кредитования и закупок до найма сотрудников — могут повторяться одни и те же антипаттерны и неэффективные практики, например, лишние согласования. Такие элементы процесса не всегда очевидны его участникам и могут воспроизводиться в работе годами.

В ОТП Банке этот подход реализовали в процессном ИИ-агенте. Он начинает работу с диалога с сотрудником: выясняет, как устроен процесс, и на основе ответов формирует его схему. Затем агент анализирует процесс, выявляет антипаттерны и точки потерь и предлагает варианты улучшений.

Отдельно агент оценивает потенциальный экономический эффект предлагаемых изменений. Готовые схемы процессов и результаты диагностики сохраняются в общем хранилище, поэтому их можно использовать для дальнейшей работы с процессами.

Как отмечает Дмитрий Маркосьянц, такой подход позволяет передать ИИ типовую часть процессной экспертизы, а ресурсы экспертов направлять на более сложные задачи, требующие глубокого анализа. 

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