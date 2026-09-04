Сбер запускает четвертый этап турнира ИЗЗЗИ Бизнес Рост

Сбер на Восточном экономическом форуме объявил о старте четвертого этапа федерального турнира ИЗЗЗИ Бизнес Рост. Он продлится до 30 сентября. Принять участие смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

ИЗЗЗИ Бизнес Рост — бизнес-симулятор, в котором участники управляют виртуальной компанией и проверяют свои решения без риска для реального бизнеса. Можно выбрать одно из пяти направлений: IT, маркетплейсы, логистику, розничную или оптовую торговлю — и принимать решения по стратегии, команде, бюджету, маркетингу, продукту и логистике.

Каждое действие влияет на показатели виртуального бизнеса, в том числе на выручку и прибыль. Участники соревнуются друг с другом и с искусственным интеллектом, а по итогам игры получают разбор выбранной стратегии и рекомендации.

Турнир стартовал в июне с бизнес-спринта ко Дню молодежи. Затем прошли еще два этапа для предпринимателей, последний из которых завершился 31 августа. Дополнительный четвертый этап станет завершающим перед финальной игрой турнира.

Сергей Меламед, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка: "В предпринимательстве редко бывает один очевидно правильный ответ — важно уметь оценивать последствия своих решений и быстро перестраиваться, если гипотеза не сработала. ИЗЗЗИ Бизнес Рост уже объединил более 33 тысяч участников, которые смогли проверить свои стратегии без риска для реального бизнеса. Мы запускаем дополнительный этап, чтобы еще больше предпринимателей подошли к финалу подготовленными. А победитель четвертого этапа получит 100 тыс. рублей".

Приз четвертого этапа в размере 100 тыс. руб. разыграют среди предпринимателей — клиентов СберБизнеса. Для участия в финале необходим расчетный счет в Сбере.

Финальная игра пройдет в один из дней с 2 по 15 октября. Точную дату объявят дополнительно. Победитель получит 500 тысяч рублей, участник, занявший второе место, — 200 тыс. руб., третье — 100 тыс. рублей.

Присоединиться к турниру и узнать подробности можно на сайте ИЗЗЗИ Бизнес Рост.