Сбер открывает клиентам доступ к цифровому рублю

Сбер подготовил сервисы для работы с цифровым рублем в соответствии со стандартами Банка России. Новая форма национальной валюты дополняет наличные и привычные безналичные деньги — клиент сам выбирает, какой формой денег ему удобнее пользоваться.

Открыть счет цифрового рубля можно в СберБанк Онлайн через кнопку "Оформить карту или счет". В привычном интерфейсе клиент сможет пройти весь путь — от открытия счета до перевода или оплаты. На первом этапе сервис будет доступен на устройствах с операционной системой Android с версией мобильного приложения не ниже 17.11. Позднее возможность пользоваться сервисом появится и на iOS.

Цифровым рублем можно оплачивать покупки и услуги как в физических торговых точках, так и на сайтах онлайн-магазинов. Для приема оплаты цифровым рублем партнеру необходимо иметь подключенный счет цифрового рубля и обновить интеграцию со Сбером для работы с новым способом оплаты.

Привычные способы расчетов сохраняются: банковские карты, переводы по номеру телефона, наличные и обычные безналичные платежи продолжат работать как прежде. Кроме того, за консультацией можно обратиться в контактный центр Сбера. Специалисты помогут разобраться в сервисе и ответят на вопросы по операциям.

Счет цифрового рубля ведется на платформе Банка России, а Сбер обеспечивает клиентам доступ к сервису через СберБанк Онлайн. Работа с новой формой денег организована с соблюдением требований Банка России к защите информации, надежности операций и противодействию мошенничеству.

Юридические лица также смогут открыть счет в интернет-банке СберБизнес и предоставить возможность населению оплачивать товары и услуги цифровым рублем. Им будут доступны переводы между юрлицами, получение оплат от физлиц, оплата налогов и штрафов. С 1 сентября прием оплаты в цифровом рубле станет обязательным для торгово-сервисных предприятий с оборотом от 120 млн рублей за предшествующий календарный год. При этом обязанность распространяется только на те их торговые точки, оборот которых превышает 5 млн рублей в год. Остальные юрлица могут подключиться к сервису добровольно.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он создан Банком России как дополнительное средство для платежей и переводов. Счет цифрового рубля и обработка операций выполняются на платформе Банка России, а пользоваться сервисом можно через приложения банков, подключенных к платформе.