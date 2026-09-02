Сбер открывает клиентам доступ к цифровому рублю

Сбер подготовил сервисы для работы с цифровым рублем в соответствии со стандартами Банка России. Новая форма национальной валюты дополняет наличные и привычные безналичные деньги — клиент сам выбирает, какой формой денег ему удобнее пользоваться.
Открыть счет цифрового рубля можно в СберБанк Онлайн через кнопку "Оформить карту или счет". В привычном интерфейсе клиент сможет пройти весь путь — от открытия счета до перевода или оплаты. На первом этапе сервис будет доступен на устройствах с операционной системой Android с версией мобильного приложения не ниже 17.11. Позднее возможность пользоваться сервисом появится и на iOS.
Цифровым рублем можно оплачивать покупки и услуги как в физических торговых точках, так и на сайтах онлайн-магазинов. Для приема оплаты цифровым рублем партнеру необходимо иметь подключенный счет цифрового рубля и обновить интеграцию со Сбером для работы с новым способом оплаты.
Привычные способы расчетов сохраняются: банковские карты, переводы по номеру телефона, наличные и обычные безналичные платежи продолжат работать как прежде. Кроме того, за консультацией можно обратиться в контактный центр Сбера. Специалисты помогут разобраться в сервисе и ответят на вопросы по операциям.
Счет цифрового рубля ведется на платформе Банка России, а Сбер обеспечивает клиентам доступ к сервису через СберБанк Онлайн. Работа с новой формой денег организована с соблюдением требований Банка России к защите информации, надежности операций и противодействию мошенничеству.
Юридические лица также смогут открыть счет в интернет-банке СберБизнес и предоставить возможность населению оплачивать товары и услуги цифровым рублем. Им будут доступны переводы между юрлицами, получение оплат от физлиц, оплата налогов и штрафов. С 1 сентября прием оплаты в цифровом рубле станет обязательным для торгово-сервисных предприятий с оборотом от 120 млн рублей за предшествующий календарный год. При этом обязанность распространяется только на те их торговые точки, оборот которых превышает 5 млн рублей в год. Остальные юрлица могут подключиться к сервису добровольно.
Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он создан Банком России как дополнительное средство для платежей и переводов. Счет цифрового рубля и обработка операций выполняются на платформе Банка России, а пользоваться сервисом можно через приложения банков, подключенных к платформе.
Последние комментарии
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Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.