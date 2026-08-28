Россияне стали чаще использовать кредитные карты для повседневных расходов

Типичный держатель кредитной карты в России — человек в возрасте 35–44 лет, при этом мужчины и женщины пользуются такими картами примерно в равной степени. Об этом свидетельствует статистика ВТБ, одного из участников рынка розничного кредитования.
Самой малочисленной группой держателей карт остается молодежь до 24 лет — на нее приходится всего 3%. Чаще всего картами расплачиваются в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также при покупке товаров для дома. Наиболее крупные траты приходятся на категории "путешествия", "электроника" и "здоровье".
По данным ВТБ, за семь месяцев 2026 года банк выдал более 516 тыс. кредитных карт — это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В банке отмечают, что все больше клиентов используют карты не для покрытия краткосрочного дефицита средств, а как инструмент для повседневных расходов с кэшбэком и возможностью рассрочки.
В десятку категорий по числу транзакций помимо супермаркетов, кафе и ресторанов и товаров для дома входят аптеки, АЗС, маркетплейсы, одежда и обувь, здоровье, электроника и турагентства.
Картина по среднему чеку выглядит противоположно: крупнейшие расходы приходятся на турагентства, электронику и здоровье, а наименьшие — на супермаркеты, кафе, рестораны и аптеки.
Участники рынка также отмечают рост интереса к рефинансированию кредитных карт: по данным ВТБ, число таких сделок за год выросло почти вдвое.
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