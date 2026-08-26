Сбер: к технологии "Вжух" присоединился Совкомбанк

К технологии бесконтактной оплаты "Вжух" от Сбера присоединился еще один банк - Совкомбанк. Подключение нового партнёра расширяет число клиентов российских банков, которым доступна бесконтактная оплата с помощью iPhone.
"Вжух" позволяет оплачивать покупки с помощью iPhone без банковской карты или платежного стикера - достаточно открыть мобильное приложение банка, поднести смартфон к терминалу с поддержкой технологии и подтвердить оплату.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, клиентам Совкомбанка необходимо установить актуальную версию мобильного приложения в офисе банка или через чат поддержки и включить Bluetooth на смартфоне. В основе сервиса лежит технология Bluetooth Low Energy (BLE), с помощью которой iPhone взаимодействует с платежным терминалом. Ежедневно совершается более 1 млн транзакций "Вжух".
Оплата будет доступна на биометрических терминалах Сбера, а также на терминалах Т-Банка и Альфа-Банка, поддерживающих технологию "Вжух". При оплате с помощью iPhone клиенты Совкомбанка смогут получать кешбэк от банка, включая повышенный, так же как при оплате банковской картой или платежным стикером.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.