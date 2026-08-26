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Сбер: к технологии "Вжух" присоединился Совкомбанк

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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К технологии бесконтактной оплаты "Вжух" от Сбера присоединился еще один банк - Совкомбанк. Подключение нового партнёра расширяет число клиентов российских банков, которым доступна бесконтактная оплата с помощью iPhone.

"Вжух" позволяет оплачивать покупки с помощью iPhone без банковской карты или платежного стикера - достаточно открыть мобильное приложение банка, поднести смартфон к терминалу с поддержкой технологии и подтвердить оплату.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, клиентам Совкомбанка необходимо установить актуальную версию мобильного приложения в офисе банка или через чат поддержки и включить Bluetooth на смартфоне. В основе сервиса лежит технология Bluetooth Low Energy (BLE), с помощью которой iPhone взаимодействует с платежным терминалом. Ежедневно совершается более 1 млн транзакций "Вжух".

Оплата будет доступна на биометрических терминалах Сбера, а также на терминалах Т-Банка и Альфа-Банка, поддерживающих технологию "Вжух". При оплате с помощью iPhone клиенты Совкомбанка смогут получать кешбэк от банка, включая повышенный, так же как при оплате банковской картой или платежным стикером.

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