Сбер: к технологии "Вжух" присоединился Совкомбанк

К технологии бесконтактной оплаты "Вжух" от Сбера присоединился еще один банк - Совкомбанк. Подключение нового партнёра расширяет число клиентов российских банков, которым доступна бесконтактная оплата с помощью iPhone.

"Вжух" позволяет оплачивать покупки с помощью iPhone без банковской карты или платежного стикера - достаточно открыть мобильное приложение банка, поднести смартфон к терминалу с поддержкой технологии и подтвердить оплату.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, клиентам Совкомбанка необходимо установить актуальную версию мобильного приложения в офисе банка или через чат поддержки и включить Bluetooth на смартфоне. В основе сервиса лежит технология Bluetooth Low Energy (BLE), с помощью которой iPhone взаимодействует с платежным терминалом. Ежедневно совершается более 1 млн транзакций "Вжух".

Оплата будет доступна на биометрических терминалах Сбера, а также на терминалах Т-Банка и Альфа-Банка, поддерживающих технологию "Вжух". При оплате с помощью iPhone клиенты Совкомбанка смогут получать кешбэк от банка, включая повышенный, так же как при оплате банковской картой или платежным стикером.