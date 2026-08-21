ВТБ финансирует строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму

ВТБ предоставил финансирование в объеме 5,5 млрд рублей группе компаний "ИнтерСтрой" на реализацию двух проектов в Крыму. Застройщик возведет жилой комплекс "Парковые кварталы" в Симферополе и апарт-комплекс на побережье Евпатории. Проекты предусматривают строительство современной жилой и курортной недвижимости. ЖК "Парковые кварталы" станет частью развивающейся городской застройки Симферополя с сопутствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. Апарт-комплекс "Ривьера Евпатории", расположенный на первой береговой линии, дополнит туристическую инфраструктуру одного из крупнейших курортных городов полуострова.
"Проекты, определяющие развитие региона, должны реализовываться в установленные сроки. Финансирование застройщиков — это наш вклад в устойчивое развитие строительной отрасли, сохранение рабочих мест и уверенность покупателей в том, что новые жилые комплексы будут введены в эксплуатацию в соответствии с заявленными планами", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
"Партнерство с ВТБ имеет для нас стратегическое значение и создает надежную основу для реализации масштабных проектов. Привлеченное финансирование позволяет поддерживать темпы строительства, своевременно выполнять обязательства перед покупателями. ЖК "Парковые кварталы" и апарт-комплекс "Ривьера Евпатории" отражают современные запросы жителей, инвесторов и туристического рынка, способствуя развитию городской и курортной инфраструктуры Крыма", — подчеркнула коммерческий директор ГК "ИнтерСтрой" Людмила Мендрух.
ГК "ИнтерСтрой" — один из ведущих девелоперов Крыма и Севастополя. ВТБ сотрудничает с компанией в сфере проектного финансирования, обеспечивая реализацию проектов с использованием счетов эскроу. Банк продолжает поддерживать проекты комплексного развития территорий, способствуя развитию жилищного строительства и туристической инфраструктуры региона.
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