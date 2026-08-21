16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ финансирует строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму ПСБ запустил благотворительную акцию "Вклад в Победу" АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне AAA(RU) ОТП Банк и SOLARIS предлагают специальные условия автокредитования на модели бренда Сбер запустил новый продукт — автолизинг для физических лиц

Банки Финансы

ВТБ финансирует строительство жилого комплекса и апарт-отеля в Крыму

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ предоставил финансирование в объеме 5,5 млрд рублей группе компаний "ИнтерСтрой" на реализацию двух проектов в Крыму. Застройщик возведет жилой комплекс "Парковые кварталы" в Симферополе и апарт-комплекс на побережье Евпатории. Проекты предусматривают строительство современной жилой и курортной недвижимости. ЖК "Парковые кварталы" станет частью развивающейся городской застройки Симферополя с сопутствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. Апарт-комплекс "Ривьера Евпатории", расположенный на первой береговой линии, дополнит туристическую инфраструктуру одного из крупнейших курортных городов полуострова.

"Проекты, определяющие развитие региона, должны реализовываться в установленные сроки. Финансирование застройщиков — это наш вклад в устойчивое развитие строительной отрасли, сохранение рабочих мест и уверенность покупателей в том, что новые жилые комплексы будут введены в эксплуатацию в соответствии с заявленными планами", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

"Партнерство с ВТБ имеет для нас стратегическое значение и создает надежную основу для реализации масштабных проектов. Привлеченное финансирование позволяет поддерживать темпы строительства, своевременно выполнять обязательства перед покупателями. ЖК "Парковые кварталы" и апарт-комплекс "Ривьера Евпатории" отражают современные запросы жителей, инвесторов и туристического рынка, способствуя развитию городской и курортной инфраструктуры Крыма", — подчеркнула коммерческий директор ГК "ИнтерСтрой" Людмила Мендрух.

ГК "ИнтерСтрой" — один из ведущих девелоперов Крыма и Севастополя. ВТБ сотрудничает с компанией в сфере проектного финансирования, обеспечивая реализацию проектов с использованием счетов эскроу. Банк продолжает поддерживать проекты комплексного развития территорий, способствуя развитию жилищного строительства и туристической инфраструктуры региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6