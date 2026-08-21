В отношении "ЭкоСтройРесурса" ввели процедуру банкротства

В среду, 19 августа, Арбитражный суд Самарской области рассмотрел заявление ООО "Фаворит-1" о признании ООО "ЭкоСтройРесурс" банкротом. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

"Рассмотрев заявление кредитора, суд признал его обоснованным, ввел в отношении ООО "ЭкоСтройРесурс" процедуру наблюдения, утвердил временного управляющего и включил в реестр требований кредиторов должника требование заявителя в размере свыше 20 млн. рублей", — отмечается в сообщении.

Напомним, в мае текущего года стало известно о том, что "Экостройресурс" инициирует процедуру собственного банкротства. Компания опубликовала извещение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.