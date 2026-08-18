Иностранным гражданам, работающим на предприятиях Самарской области, разъясняют нормы поведения в российском обществе

На прошлой неделе сотрудники ГКУ СО "Дом дружбы народов" провели серию выездных встреч с иностранными гражданами, работающими на предприятиях Самарской области. Мероприятия организованы в рамках второго этапа проекта "Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию".

Напомним, что помощь в адаптации иностранных граждан является частью Стратегии государственной национальной политики РФ. В Самарской области при поддержке Правительства региона и ФАДН России с июля по декабрь 2026 г. реализуется проект "Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области".

В июле завершился I этап проекта: обучение прошли 45 работодателей региона, привлекающих иностранных работников. Программа была направлена на освоение методик взаимодействия с трудовыми мигрантами для их социальной и культурной адаптации, профилактики конфликтов с местным населением, а также на изучение норм законодательства и ответственности за их нарушение.

Сейчас идет реализация второго этапа — внедрение адаптационного курса непосредственно на базе работодателей, привлекающих трудовых мигрантов. В рамках этой работы в августе проведено семь выездных практико-ориентированных занятий, участниками которых стали более 150 иностранных граждан. Встречи прошли на площадках ООО "Спутник-Агро", ООО "Профи-Дресс", в поселке Алексеевка Кинельского района, в Клявлинском районе с работниками ПХ ООО "Северная Нива Самара" и других предприятиях.

Ключевыми темами встреч стали не только правовые основы пребывания и работы в России, но и нормы межличностного и межкультурного общения, ответственность родителей за воспитание детей, а также правила депортации и ответственность за нарушение законодательства.

Как отметили в "Доме дружбы народов", встречи прошли в формате открытого диалога. Участники не только получили актуальные правовые знания, но и смогли разобрать практические ситуации, с которыми сталкиваются в повседневной жизни и трудовой деятельности в России. Такой формат позволяет снять напряжение, сформировать доверие и дать четкие ориентиры для жизни в новой культурной среде.

"Главная задача таких встреч — разъяснить нормы поведения в российском обществе. Когда человек знает свои обязанности, понимает правовые нормы и культурный контекст, это создает основу для взаимного уважения с жителями региона. Мы продолжим выездную работу", — подчеркнула Зульфия Ачилова, начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО "Дом дружбы народов".