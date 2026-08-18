Иностранным гражданам, работающим на предприятиях Самарской области, разъясняют нормы поведения в российском обществе

На прошлой неделе сотрудники ГКУ СО "Дом дружбы народов" провели серию выездных встреч с иностранными гражданами, работающими на предприятиях Самарской области. Мероприятия организованы в рамках второго этапа проекта "Содействие адаптации трудящихся-мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию".
Напомним, что помощь в адаптации иностранных граждан является частью Стратегии государственной национальной политики РФ. В Самарской области при поддержке Правительства региона и ФАДН России с июля по декабрь 2026 г. реализуется проект "Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области".
В июле завершился I этап проекта: обучение прошли 45 работодателей региона, привлекающих иностранных работников. Программа была направлена на освоение методик взаимодействия с трудовыми мигрантами для их социальной и культурной адаптации, профилактики конфликтов с местным населением, а также на изучение норм законодательства и ответственности за их нарушение.
Сейчас идет реализация второго этапа — внедрение адаптационного курса непосредственно на базе работодателей, привлекающих трудовых мигрантов. В рамках этой работы в августе проведено семь выездных практико-ориентированных занятий, участниками которых стали более 150 иностранных граждан. Встречи прошли на площадках ООО "Спутник-Агро", ООО "Профи-Дресс", в поселке Алексеевка Кинельского района, в Клявлинском районе с работниками ПХ ООО "Северная Нива Самара" и других предприятиях.
Ключевыми темами встреч стали не только правовые основы пребывания и работы в России, но и нормы межличностного и межкультурного общения, ответственность родителей за воспитание детей, а также правила депортации и ответственность за нарушение законодательства.
Как отметили в "Доме дружбы народов", встречи прошли в формате открытого диалога. Участники не только получили актуальные правовые знания, но и смогли разобрать практические ситуации, с которыми сталкиваются в повседневной жизни и трудовой деятельности в России. Такой формат позволяет снять напряжение, сформировать доверие и дать четкие ориентиры для жизни в новой культурной среде.
"Главная задача таких встреч — разъяснить нормы поведения в российском обществе. Когда человек знает свои обязанности, понимает правовые нормы и культурный контекст, это создает основу для взаимного уважения с жителями региона. Мы продолжим выездную работу", — подчеркнула Зульфия Ачилова, начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО "Дом дружбы народов".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.